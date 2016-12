U nedjelju u 19 sati Cedevita će u Domu sportova na sam Božić ugostiti Crvenu zvezdu. Riječ je o utakmici 15. kola ABA lige i velikom derbiju, u kojem će momčad Veljka Mršića pokušati Zvezdi nanijeti prvi poraz u regionalnoj ligi u ovoj sezoni.

Ulaznice za utakmicu prodaju se po cijeni od 35 kuna na www.eventim.hr, te u sustavu Eventim (kiosci Tiska), a mogu se kupiti i na blagajni Doma košarke Cedevita na Zagrebačkom velesajmu u četvrtak i petak od 17 do 20 sati. Dio prihoda u sklopu Blagdana dobrote, po 7 kuna i 50 lipa od svake prodane ulaznice namijenjen je udruzi Bubamara, koja vodi Buba bar u Vinkovcima, a koji zapošljava isključivo osobe s poteškoćama.

Cedevita trenutno u ABA ligi ima omjer 10-4, a Zvezda je na 14-0. Beograđani su do tih 14 pobjeda dolazili s prosječno 19.5 poena prednosti, što dovoljno govori koliko su moćni, a u Euroligi su ove sezone u 13 dosad odigranih utakmica slavili u pet navrata.

-Zvezda je veliki protivnik. To je momčad koja dominira ABA ligom i stvarno igraju dobru košarku. Igraju vrhunsku obranu i ona im daje sigurnost za napad. To je momčad koja prosječno pobjeđuje s 20 poena razlike po utakmici i bez poraza su. To govori dovoljno o njima. Mi igramo kod kuće. Imamo obavezu da odigramo jednu dobru utakmicu. Imat ćemo vremena da se pripremimo i rekuperiramo od prošlog tjedna, koji je bio naporan. Nadam se da će se netko od trenutno ozlijeđenih igrača priključiti, da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i da će gledatelji napuniti Dom sportova., izjavio je trener Cedevite Veljko Mršić.

Kapetan Cedevite Miro Bilan sa Zvezdom je odigrao niz derbija: -Imamo dosta problema i izostanaka. Otkad je ekipa s ovakvim novim rosterom mislim da nismo zajedno odradili više od dva treninga, tako da imamo još dosta rezerve i dosta stvari još treba sjesti na svoje mjesto kad se skupimo. Situacija je malo bolja i nadam se da ćemo do utakmice u nedjelju svi biti u kakvom-takvom stanju i da možemo odigrati jednu pravu utakmicu. Zvezda općenito otkad ju je preuzeo trener Radonjić igra zaista sjajnu obranu. Pokazuje kako se to radi i u Euroligi velikim ekipama i to je za svaku pohvalu. Stvarno to sjajno izgleda, no i oni imaju nekih svojih lošijih strana. Mi ćemo to pokušati što bolje pogoditi za utakmicu i nadam se da to možemo iskoristiti., zaključuje kapetan Bilan.

Obzirom na veliki interes za utakmicu KK Cedevita preporuča da se u nedjelju u Dom sportova dođe što ranije zbog mogućih gužvi.