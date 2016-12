U sklopu 13. kola A-1 lige Cedevita će u utorak u 18 sati gostovati kod GKK Šibenika, a momčad će voditi trener Danijel Lutz.

Šibenčani trenutno imaju omjer 9-3. To je momčad koja ima nekoliko bivših igrača iz ABA lige, koji bi i danas lako mogli naći mjesto u rosteru nekog kluba iz regionalne lige. Na svojem terenu Šibenčani su posebno opasni, a predvode ih Miralem Halilović sa 16.5 poena, 6.6 skokova i 3.3 asistencije i Ive Ivanov s 14.8 poena, 5.2 skoka i 2.3 asistencije po utakmici.

“Znamo s kim igramo. Šibenik je jedna od top tri ekipe u ovom trenutku. To je momčad koja je od početka zajedno, izuzetno su agresivni, dobro su pokriveni na svim pozicijama i kao takvi skloni da rade velike serije baš kroz agresivnost. Pogotovo što imaju centre koji su ‘undersized’, ali su zato izuzetno agresivni. Bilo koja momčad koja ne igra pametno protiv njih je osuđena na veliki poraz, a mi na njihovu agresiju prije svega moramo odgovoriti pameću”, izjavio je trener Cedevite Danijel Lutz.

S obzirom da mu neki igrači nedostaju, Lutz će morati momčadi priključiti nekoliko igrača iz sastava koji pod trenerom Veljkom Mršićem igra ABA ligu i Eurokup.

“Bit će svakako kombiniran sastav, pošto su Ramljak, Mikšić i Hopson, koji ima želučanu virozu, van tima. Iz te kombinacije igrača pokušat ćemo napraviti jedan tim koji će imati glavu i rep.”

Šibenčani su po uigranosti u velikoj prednosti.

“Moramo biti svjesni da mi nismo imali nikakvu pripremu za utakmicu, s obzirom na obaveze naše prve momčadi. Popunit ćemo roster s nekoliko igrača, ali s obzirom da je Šibenik izuzetno specifična momčad praktički ćemo samo proći to što oni rade i kako će to naši igrači akceptirati će jako usmjeriti utakmicu. Šibenik će imati prednost u startu, a to je taktička priprema i uigranost u odnosu na nas, no ja vjerujem u našu kvalitetu.”

Dobra je vijest što su se vratili igrači koji su bili na U-18 Europskom prvenstvu u Turskoj (Lovro Buljević, Darko Bajo i Luka Barišić igrali su za Hrvatsku, a Džanan Musa za BiH).

“Ti igrači će biti s nama u rosteru, ali isto tako nakon prvenstva praktički nisu imali trening i trebao im je odmor”, dodao je Lutz.