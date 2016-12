Teroristički napad u Berlinu, u kojem je život izgubilo 12 ljudi, a 48 ih je ozlijeđeno, podigao je razinu sigurnosti u europskim zemljama. U Hrvatskoj je sigurnost podignuta na treću razinu, a što to znači za Dalje.com pojasnio je bivši načelnik kriminalističke policije Željko Cvrtila.

– Treći stupanj sigurnosti znači da imamo više policajaca u odori, a vjerojatno i u civilu, posebno na mjestima na kojima se okuplja veći broj građana – u trgovačkim centrima, na trgovima, ulici i onim mjestima na kojima su prijavljena javna okupljanja. To znači i blokadne punktove, pojačane granične kontrole i slično. Naravno da sve to prate i sigurnosne službe koje pojačano djeluju u prikupljanju informacija s ciljem dobivanja pravodobnih informacija o tome da se u nekom momentu na nekom prostoru priprema teroristički akt – pojašnjava Cvrtila.

Iako se većina stručnjaka za sigurnost slaže da Hrvatskoj ne prijeti neposredna opasnost od terorističkih napada, podizanje razine sigurnosti standardna je mjera kada se teroristički napad dogodi u nekoj od europskih zemalja. Slično je bilo, podsjetimo, i nakon napada u Parizu, kao i onih u Nici.

– Ja mislim da je Hrvatska još uvijek u niskom ili srednjem stupnju rizika od terorističkih napada, i to zato što mi nismo nekakav međunarodni faktor u sukobima na Bliskom istoku, zato što mi imamo dobre odnose s našom muslimanskom zajednicom i zato što smo se krajnje humano postavili prema izbjeglicama. Ono što nas ipak čini rizičnima jest to što smo članica Europske unije, članica NATO-a, a tu je i velika granica s Bosnom i Hercegovinom u kojoj se ipak naziru elementi ekstremizma – upozorio je Cvrtila dodavši kako je terorizam kakav se dogodio u Nici i sad Berlinu, vrlo teško prevenirati.

– Podizanje razine sigurnosti u suštini ne može spriječiti terorističke napade kao u Berlinu. To bismo mogli spriječiti ili jakim tehničkim sredstvima i preprekama kao što radi Njemačka – postavlja betonske prepreke da se više ne može vozilima prići okupljalištima većeg broja ljudi. Da da bi se, pak, spriječio ulazak na te prostore s eksplozivom, morali bismo imati detektore eksploziva na ulazima, a to sve je jako teško napraviti. Na ulazima u trgovačke centre ili dvorane to se još i može napraviti, ali na velikim prostorima kao što su ulice i trgovi to je gotovo nemoguće.

Nema opasnosti od napada u Hrvatskoj

Na hrvatskim portalima osvanule su i fotografije na kojima se vide policajci u odorama kako s psima obilaze adventske kućice u Zagrebu. Sve je to dio tog “trećeg stupnja sigurnosti”, pojašnjava nam naš sugovornik i kaže da ćemo se, na žalost, na takve slike morati naviknuti.

– Činjenica je da ipak u hrvatskom sigurnosno-obavještajnom sustavu nema nikakvih informacija o tome da bi netko ovdje planirao teroristički napad, jer da takva informacija postoji – imali bismo veći stupanj sigurnosti. No, moramo se pomiriti s vremenom u kojem živimo, s ograničenjima i rizikom, a to znači i svojevrsno ograđivanje, pretvaranje gradova u bunkere – zaključuje Željko Cvrtila.