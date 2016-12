Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić priredio je u zagrebačkoj palači Dverce Božićno druženje za predstavnike 57 udruga iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata, a tom prilikom najavljeno je da će u 2017. Zagreb dobiti Muzej Domovinskog rata.

Gradonačelnik je svojim gostima zaželio sve dobro za Božić i Novu godinu te zdravlja.

-Sretan sam da nema više berbe kestena po Tuškancu, da nema guranja po Markovoj crkvi, da je to definitivno iza nas, rekao je Bandić te pozdravio sve, kako je rekao, “drage prijatelje iz obadva antifašistička rata – i Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata. Jer da nije bilo i jednog i drugog ne bi mi danas imali ove slobodne i neovisne Hrvatske”, dodao je.

-Kome to treba danas objašnjavati onda taj nije na razini zadatka, rekao je Bandić te im svima poželio sretan Božić i blagoslovljenu 2017. godinu.

Predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić poručio je kako jedino želi i moli – “da smo zajedno”.

-Puno smo obljetnica i događaja prošli ove godine zajedno. Nekada to nije bilo jednostavno, imam određenu sjetu na određene događaje, na određene obljetnice ali velika zahvala od svega srca hrvatskim braniteljima, svim braniteljima i trebali bi ih se ne samo sada, nego svakoga dana sjetiti, poručio je Mikulić te je svima njima i njihovim obiteljima zaželio čestit i blagoslovljen Božić i uspješnu i iznad svega zdravu 2017. godinu.

Voditelj Odjela za branitelje Miodrag Demo tom je prilikom istaknuo kako bi se u 2017. konačno trebao napraviti jedan pravi Muzej Domovinskog rata u Zagrebu. Rekao je da je to ideja koja bi trebala zaživjeti iduće godine.

-Već je i vrijeme da Grad Zagreb konačno kao centar Hrvatske i kako metropola, ima jedan dostojanstveni muzej, da stavimo praktički sve ratove unutra. To je ideja koja će zaživjeti sigurno iduće godine jer puno školske djece pita zašto nema jedan konkretan muzej u gradu Zagrebu. I to moramo napraviti i to će biti jedna od naših misija iduće godine. Grad Zagreb to zaslužuje i to mora imati, poručio je Demo.

Misli da će Muzej Domovinskog rata biti na lokaciji Zagrebačkog velesajma, ali kaže da je moguće i da se dislocira na Gredelj.

Demo je predstavnicima braniteljskih udruga poručio da su 16 godina zajedno te želi da tako nastave i dalje.

-Naša sveta dužnost je očuvanje Domovinskog rata, sjećanje na poginule i pomoć najtežima, a ovi zdravi, oni mogu i za nas, rekao je Demo.

Istaknuo je kako je Gradski ured za branitelje drugi ured u Europi, između njih više od 300 i više od 200 gradova, po skrbi, zapošljavanju, prekvalifikacijama i poduzetništvu za hrvatske branitelje. Dodao je da su time napravili najbitniji korak za apliciranje na fondove Europske unije gdje traže milijun i pol eura kako bi mogli nastaviti taj svoj projekt.

Miodrag Demo je predstavnicima 57 udruga iz Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata, poželio svako dobro za najveći blagdan Božić te uspješnu Novu godinu sa puno zdravlja i sreće., prenosi zagreb.hr.