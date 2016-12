Tijekom blagdana Pločnik organizira brojna događanja. Klub za ljubitelje glazbe nalazi se u Međimurskoj ulici 21, kod Zapadnog kolodvora i prostire se na čak 220 metara kvadratnih. U nastavku pročitajte što su sve pripremili:

Slatke 30-e uz Bubija i Mačića

207 aka Bubi je okrugao i kao takav slavi i svojih okruglih 30. Tom prilikom ukrstit će ruke za pultom Pločnika sa senzualnim mačićem zvanim Yesh kako bi proslavio svoju obljetnicu rođenja. Svi ste pozvani navratiti i ljubiti Bubija, a ni mačić se, kao kolateralna žrtva poljubaca, neće žalit. 207 aka Bubi & Yesh aka Mačić vrte garage i sensual dnb.

22.12.2016, 22-2sata, ulaz je slobodan.



Novi Stiskavac uz Muziku za dobar đir

Nakon premijere koja je oduševila, drugo izdanje novog programa u Pločniku, uz pokušaj popunjavanja praznine i zadovoljavanja želje za nekad vrlo popularnim – “sentiš” plesnjacima. Stiskavac – opuštena varijanta večeri koja slavi ljubav, podnoseći žensku i mušku tugu kad iste nedostaje, ili biva neuzvraćena. Za selekciju ovog izdanja zadužena je MUZIKA ZA DOBAR ĐIR.

Mjuza, ekipa i dobra kapljica



Organizatori sa zadovoljstvom vas pozivaju da provedete s njima praznički vikend u njihovom kreativno-konceptualnom dnevnom boravku. U opuštenoj i pozitivnoj atmosferi, uz dobru glazbu i cugu voljeli bi vas vidjeti u što većem broju iako uz osmijeh kažu da je ipak obitelj na prvom mjestu. Za glazbenu selekciju odgovorni su domaćini Pločnika. Kod njih nećete naći niti okićen bor niti pisanice, ali moguće da ćete patiti od nesanice.

24.12. u 17 do 26.12. u 2 sata. Besplatan ulaz garantira Smješko Bjelić.

Mazanje džema: Penkejk edišn



Organizatori vas pozivaju na još manje svečano, drugo po redu otvorenje novog klupskog programa žive svirke. Kao što naglašavaju, koncepta nema, nego se nalaze najskuplji zubari, porno zvijezde, tete koje prodaju ribu na peškariji, čobani, dizelaši, španciraši, ljudi koji nisu posebni, ljudi koji su itekako posebni i onih pet-šest hipstera što idu na sve. Drugo izdanje vam pruža još više mazača: Francois Guilivaraes, Bćuška Harašo, Ole Ale Jakesen, Johan Van Der Rekke iz Belgije, Mirko i Slavko, neki Đurin frend i još neka ekipa koju čuvaju za saprajz. Ponesite Nutelu ili Linoladu (bez šale) jer bit će palačinki pa da ih namažemo. Živili, ševili, žene oduševili!

27.¸12., od 22 do 2 sata, ulaz je slobodan.

Jungle Bells



Između Božića i Nove godine ušuljala se u Pločnik još jedna veselica, kako i priliči ovim prazničkim danima. Prvo izdanje Jungle Bells večeri sprema se za 29. prosinca, a u goste iz Slovenije stiže W.G. My Hell Jackson iz Vibe Department Official ekipe. W.G. My Hell Jackson glazbu pušta već 12 godina, a krenuo je ragga jungleom i drum and bassom, a kasnije se iskazao i u drugim break beaterskim žanrovima. Dugo vremena je radio i promovirao partije s Gipsy Jungle ekipom, a sada je već šest godina dio Vibe Departmenta. U Pločniku će zavrtjeti nešto ragga junglea i dum and bassa iz svoje kolekcije ploča i CD-ova. S lijane na lijanu će s njim kroz džunglu provlačiti domaćin Jin San. Banane, anakonde, majmuni zagarantirani. Vremenska prognoza kaže kako je mala šansa za tropsku kišu. Dobrodošli u ho ho ho džunglu!

Četvrtak 29.12., od 22 do 02 sata, ulaz slobodan

Marmelada / 100% vinil



Marmelada je projekt kojeg su pokrenuli Mayix (aka Zmayo, Pistolero Recordings) i Vrx (Digitron Soundsystem) zbog kroničnog nedostatka vremena za preslušavanje ploča iz njihovih kolekcija. Osim što bazično vrte dub/reggae (Vrx) i psy/tech/breaks (Mayix) na Digitron Soundsystem odnosno Pistolero Rec label tulumima, na Marmeladi puštaju ploče i zajedno s publikom preslušavaju živopisni koktel gomile glazbenih žanrova i stilova isključivo sa vinila, u mogućim i nemogućim kombinacijam

Start je u petak, 30.12., od 22 do 02 sata.