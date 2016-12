Freakvencija i Subscena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride najavljuju dva performansa Irene Čurik, multimedijalnu izvedbenu instalaciju ‘Pinokijev paradoks’ 27.12. u 20 sati u Malom klubu Željezničar, te interdisciplinarni plesni performans ‘Spori Loris’ 29.12. u 21 sati u Greti.

‘Pinokijev paradoks’ promovira logičko razmišljanje i samostalno stvaranje paradoksa. Paradoks otkriva slabosti naših sposobnosti da sudimo, ali i ograničenja naših intelektualnih instrumenata rasuđivanja. Projekt je uzeo ishodište u jedinom literarnom djelu danskog filozofa Sørena Kierkegaarda, Dnevniku zavodnika, koji putem paradoksa istražuje prirodu ljubavi i vezivanja kroz relativnost istine koju nude dnevnički zapisi, nikad ne razotkrivajući što je u njima istinito, što lažno, a što ni jedno ni drugo.

Dio je Kierkegaardove životne teze da ljude treba obmanuti ne bi li im se skrenula pozornost na religiozno. Njegov koncept ‘skoka vjere’ označuje rješenje svakog paradoksa (budući počivaju između estetskog i etičkog stadija). Kierkegaardova filozofija počiva na temeljnom uvjerenju da je čovjek u životu neprestano u neizvjesnosti, nalazeći se u poziciji ‘ili-ili’, između alternativa koje se međusobno isključuju. Čovjek je određen kao ‘sinteza’, i to sinteza beskonačnosti i konačnosti, prolaznosti i vječnosti, slobode i nužnosti, ukratko kao sinteza. Da je duh odnos – a čovjek je bitno određen kao duh – znači da nije činjenica, nego zadatak kojeg čovjek sam treba riješiti. Čovjek može sve osim to da ne bude odnos. Tako se ukazuje na paradoksalnu situaciju čovjeka u koju je on upao samom činjenicom da je određen kao odnos. Iz Dnevnika zavodnika: Bilo bi važno znati, može li se čovjek riješiti neke djevojke na taj način, da je učini ponosnom; konačno bi sebi utvarala, da je ona sama sita te veze. To bi pružilo vrlo zanimljiv epilog, koji bi psihološki mogao biti vrijedan pažnje, a znao bi pospješiti i raznovrsne erotske doživljaje.

Interdisciplinarni plesni performans ‘Spori Loris’ istražuje utjecaj brzine na kvalitetu energiju u izvedbenom kontekstu. Nevjerojatno je da tako veliki um kao što je Albert Einstein, definira brzinu svjetlosti kao najveću moguću brzinu, a ne može doći na ideju da bi se veća brzina od svjetlosti mogla stvoriti, ako se zadovolje određeni uvjeti. Obični spori lori kojeg zatičemo u zagrebačkom zoološkom vrtu kao egzotičnu i ugroženu vrstu, metafora je problema. Spori loris je posljednjih sedam godina postao senzacija na internetu putem video kanala, što je pridonijelo porastu krivolova i nelegalnoj trgovini. Trgovanje lorijima kao egzotičnim kućnim ljubimcima te upotreba u tradicionalnoj medicini zbog lokalnog pučkog vjerovanja da loriji imaju nadnaravne moći tjeranja zlih duhova, dovelo ih je na listu najugroženijih primata današnjice. Ipak najviše ih strada prilikom sječe šume, jer uplašeni loriji ne bježe već se doslovce slede i ostanu priljubljeni uz drvo. Tako nepomični mogu ostati i do sat vremena. Performans nastoji postići zgušnjavanje polja pažnje, njegovo magljenje, pražnjenje i brisanje, ne bi li se ustanovila veza između gledanja i stvaranja značenja. Osobna obojenost značajki ‘gledanog’, koje možemo shvatiti kao stvar u nastajanju, javlja se iz kontrasta prema ‘viđenom’, a to je predstavljeni predmet. Performans se razvija prema uspostavljanju likovnog sklada i dramaturške harmonije među predstavljenim predmetima te njihovim pridodanim značenjima. ‘Spori Loris’ je nastao u suradnji s plesačicom Stephanie Felber i klavijaturistom Jurom Paunovićem.

Projekti su nastali u koprodukciji s AKC Attack! Financijski su podržani od Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH i Kulture Nove.

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride posvećena je njegovanju originalnog izvedbenog smisla u performansu, plesu, cirkusu i teatru. Putem SubScene povezujemo avangardne umjetnike i umjetničke kolektive te služimo kao alternativna međunarodna platforma za razvoj i predstavljanje nezavisnog, originalnog i stimulirajućeg umjetničkog djela.