Gdje ideš za Novu, najčešće je pitanje ovih dana. Peper klub u Ilici ima itekako zanimljiv program baziran na kultnoj seriji “Mućke” i poziva sve zainteresirane:

-Želiš proslaviti nestanak godine u kojoj smo ostali bez Bowieja, Princea, Vlade i u kojoj smo dobili Trumpa i salmonelu? Želiš vjerovati da odvažni pobjeđuju i da ćemo u ovo doba sljedeće godine biti milijunaši?

Dođi u Peper i izbiriši godinu na izmaku koja je bila mučko đubre. I dočekaj sedamnaestu sa Delboyevim koktelom obogaćen suncobrančićem uz najbolji izbor glazbe direktno iz Peckhama.

Nastupaju: Calvin Harris Džinović, Sedmorica Mladih, Beastie Boys, Backstreet Boys, Madonna, Psihomodo Pop, Taylor Swift, DJ Bobo, Milli Vanilli, The Prodigy, Kićo Slabinac, Blur, Beyonce, Fatboy Slim, Lenny Kravitz, Saša, Tin, Kedžo, Dire Straits, Chemical Brothers, Spice Girls, Dr Alban, Dr Ivo Sanader, Dr Dre, Bon Jovi, Stevie Wonder, Pharrell Williams, Tina, Nikša, George Michael, Adele, Missy Elliott, Jennifer Lopez, Haustor, Vlatka Pokos, Blondie, Outkast, Ilan Kabiljo, Dylan McKay, MC Hammer, Steve Sanders, Ivo Amulić, Shaggy, 50 Cent, Plava Trava Zaborava, Duran Duran, Eminem, Bad Copy, Red Hot Chili Peppers, 2 Unilmited, Duško Lokin, Justin Bieber, Oasis, Ljubiša Samardžić, Faith No More, UB40, U96, U2, Snoop Dogg, Velina i gosti.

Ugrabi svoju kartu na vrijeme. Za mizernih 100 kn do 29.12. osim fantastičnih izvođača nudimo ti Delboyevu ponudu koju ne možeš odbiti:

Grijani prostor + klima uređaj + finger food meksička hrana + specijalno razgledavanje kluba Peper uz pomoć vodiča + praćenje sportskih rezultata preko teleteksta uživo + plastične žlice za sladoled + pogled na DJ kabinu + stajaće mjesto u klubu + ljubazni pogled konobara + razgledavanje kolekcije ploča Tome Ricova + rakija dobrodošlice za 2017 najbržih gostiju + valcer u ponoć + mađioničarski trik nestajanja novaca + glazbena želja napisana na displayu mobitela + poseban ispraćaj zaštitara na fajruntu + čišćenje kluba = 100 kn do 29.12. tj. 150 kn do 31.12.

Za tvoje uši u prizemlju brine se DJ Rodney Trotter, a podzemno zvukovlje miksa DJ Delboy Trotter.

Karte se mogu kupiti na šanku, na ulazu u Peper, te na broj telefona 0913939938.

Broj karata je ograničen.

-He Who Dares Wins!!!, završavaju u Peperu slavnom rečenicom starijeg brata Trotter iz kultne serije “Mućke”