Sukladno provođenju unutarstranačkih izbora HSP AS na svim razinama u sklopu piprema za predstojeće Opće lokalne izbore održan je i reizbor gradske organizacije HSP AS grada Zagreba. Zbor je održan dana 21.12. s početkom u 19 sati u dvorani MO Zapruđe u Novom Zagrebu.

U nazočnosti izaslanika svih gradskih četvrti i prigradskih naselja za predsjednika je ponovno izabran zastupnik HSP AS u Skupštini Grada Zagreba i zamjenik predsjednika stranke Robert Balić dipl. ing.

-Kao što će HSP AS ostati upamćen kao stranka koja nije pristajala na trule političke kompromise niti na ponuđene beneficije u sklopu bilo kakve političke trgovine i moj mandat zastupnika u Skupštini Grada Zagreba imat će svoja obilježja. Ponosno me čini činjenica da sam kao zastupnik HSP AS u Skupštini Grada Zagreba i kao član Odbora digao ruku za pokroviteljstvo nad postavljanjem i blagoslovom spomen-ploče poginulim HOS-ovcima u Jasenovcu. Za mene i nas u HSP AS grada Zagreba i diljem Lijepe naše to je pozdrav koji je sastavni dio legalnog grba bojovnika HOS-a s čijim znakom je stvarana i obranjena suverena, samostalna i nezavisna Republika Hrvatska.-, rekao je Robert Balić u svom nastupnom govoru na početku novog mandata.

Zboru su nazočili uz stranačke izaslanike članovi Predsjedništva Klaudija Abramović mag. i general zbora u mirovini Zvonimir Peternel. U ime vodstva stranke Zboru se obratila dopredsjednica stranke dr. sc. Vlatka Vukelić.

-Podsjećam izaslanike i dužnosnike stranke ali i širu hrvatsku javnost kako je HSP AS kroz svoja stranačka tijela i Odbore poticao razne važne inicijative ali i da smo prvi bili koji su dali političku potporu „Visia Croatica“ te na taj način upalili alarm u javnosti da se svi uključimo u spašavanje imunološkog zavoda.-, između ostalog poručila je dr. sc. Vlatka Vukelić.