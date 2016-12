21. siječnja u zagrebačkoj dvorani Kutija Šibica održat će se borilački spektakl “Munja Fighting Championship – MFC“ na kojem će nastupiti borci sa područja Hrvatske, ali i regionalne borilačke scene. MFC je potvrdio sve borce, a u glavnoj borbi večeri nastupiti će Matej “DoKoske” Truhan u dvoboju velter kategorije do 77 kg protiv Ronalda Paradeisera.

Munja Fighting Championship – MFC u jednoj će večeri imati 10 borbi vrhunskih hrvatskih i regionalnih MMA boraca prema strogim MMA pravilima. Uz MMA borbe ovaj borilački spektakl pratit će i dodatan zanimljiv borilački sadržaj poput borbi u viteškim kostimima. Domaćin večeri i poseban gost MFC borilačkog spektakla bit će borilačka legenda i showman Boba Sappa.

Imena boraca koji će se u siječnju susresti u zagrebačkoj Kutiji šibica:

Stanislav Krofak VS. Nemanja Radulović – 77kg

Andrej Jurinec VS. Danijel Aranđelović – 77kg

Pleurat Smajli VS. Blažo Dardov – 77kg

Tigo Giljević VS. Ace Arsov – 93kg

Rok Krušić VS. Pepo Velkov – 66kg

Matija Blažičević VS. Filip Božinovski – 70kg

Luka Čurković VS. Nikola Arsov – 77kg

Filip Gačeša VS. Marko Malinić – 84kg

Ivan Erslan VS. Muhamed Mahmić – 93kg

Zoran Dođ VS. Mirza Sendić – 77kg

Dejan Stefanovski VS. Sinša Damjanović – 84kg

Ivica Trušček VS. Borche Talevski – 77kg

BORBA VEČERI:

Matej Truhan VS. Ronald Paradeiser – 77kg

Borbe 21. siječnja u dvorani Kutija šibica počinju u 20 sati, a ulaznice za ovaj spektakl po cijeni od 100 do 1000 kuna u prodaji su na www.entrio.hr .

Zanimljivosti i informacije o MFC spektaklu u Zagrebu mogu se pratiti na: https://www.facebook.com/MFCZG/. Slike boraca pogledajte ovdje: