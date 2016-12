Studio Smijeha- prvi stand-up klub u regiji ima natrpan raspored do 8.1. Pročitajte kakav program su pripremili i uz kojeg komičara se želite nasmijati:

UTORAK 03.01. u 20.30h „Ružičaste naočale“ Marina Orsag rođendanski show

Povodom Marininog 38. rođendana ona će počastiti 38. izvedbom “Ružičastih naočala”!

“Draga stand up publiko… u zadnjih jedanaest godina rada u stand up komediji, te kroz život, shvatila sam koliko je bitno gledati na svijet oko sebe pozitivno i zadržati dijete u sebi. Sve se može kad se hoće. I zato u ovom trećem solo showu odlučila sam s vama podijeliti sve one pozitvne stvari u životu, a i one negativne kroz smijeh okrenuti na pozitivu. Dođite se družiti sa mnom i u sat i pol promatrati svijet kroz moje ružičaste naočale.”

U svom trećem solo stand up showu, Marina će s vama proći kroz faze djetinjstva, odrastanja, neodrastanja, izgubljenih i nađenih ljubavi, te kroz sve one sitne apsurdne stvari koje nas svakodnevno okružuju.

Sukladno stanju u državi u kojoj svaki dan plačemo od razočarenja, tuge i šoka, doći na sat i pol plakanja od smijeha, više je nego potrebno svima od nas.

U jedanaest godina karijere Marina iza sebe ima preko 1800 nastupa, titulu najbolje ženske stand up komičarke Balkana 2013-te, te najbolje/g komičara/ke Kontinentalne Europe i Rusije 2015-te na Jokenation natjecanju. Vrijeme je i za treću, ovaj puta malo veću solo turneju po cijeloj regiji.

Osim toga Marina je veliko dijete u maloj odrasloj osobi. Vječiti Petar Pan i osoba koja se hrani smijehom i pozitivom publike. I svjesna je toga da ne nastupa na pozornici kao stand up komičarka, imala bi velikih psihičkih problema. Ovako ima samo malih. Za čokoladu prodala bi sve, a mota ljude oko sebe istom brzinom kojom mota.

Upad 40 kn



SRIJEDA 04.01. u 20.30h „Pomaknuta večer“ Stand up show

Kada spojiš Psiha, Jožu dobiješ totalno pomaknutu večer!

Tihomir Psihomir Paravina

On ‘Objašnjava svoje fore za razliku od mađioničara koji nikad neće otkrit u čemu je trik’ i ‘Najrađe bi nastupo okrenut kontra od publike kao dirigent al onda bi mi se smijali iza leđa’.

Već je tolko dugo za mikrofonom da bi trebo plaćat pretplatu za pričanje i imat onaj minival kabal za slušalicu za telefon.

Dosadilo mu je samo pričat pa uvodi i glazbene točke koje također prolaze sjajno kod publike mada ne zna note ni glazbenu abecedu. Bolje mu ide gramatika nego matematika.

Joža Vrban

Višestruki pobjednik večeri otvorenog mikrofona Joža Vrban, voli prepričavati urbane susrete mrtve i žive prirode – bicikla s golubovima i sebe s djevojkama. Ne pokušavajte shvatiti što vam želi reći jer nećete uspjeti. Radije se udobno smjestite i uživajte u simpatičnosti i šarmu. Uz stand up svira bas gitaru i voli sve što vole mladi.

Upad 40 kn

ČETVRTAK 05.01. u 20.30h Novi tekst siječanj – premijera

Ovog četvrtka počinjemo s novim forama, po prvi puta u 2017.!

Kao što je to i običaj, naši komičari i komičarke svaki mjesec smišljaju nove fore kako bi vi iz mjeseca u mjesec mogli uživati.

Premijerno izdanje novog teksta izvode: Marina Orsag, Saša Turković, Miranda Lončar, Josip Škiljo i Marko Dejanović.

Ne propustite!

Upad 40 kn

PETAK 06.01. u 20.00 h Fuckup nights Zagreb

Svete Tri Kraljice

Nakon iznimno uspješne prve noći neuspjeha ali i neuspjeha u organizaciji iste (priznato, objavljeno) Comedy Club Studio Smijeha i ProPuh nastavljaju dalje i organiziraju drugu noć neuspjeha 6. siječnja 2017. u 20 sati. Nadamo se da ćete nam se pridružiti i time započeti novu godinu s osvrtom na neuspjehe i propuste u radu u 2016 ili koliko god daleko njihova povijest seže.

Preplavljeni informacijama o profesionalnom uspjehu koje svoju motivacijsku poruku crpe upravo opravdane postignutim i skrivanjem neuspjeha, ostajemo odlučni pokazati i drugi dio medalje. Smatrajući da treba otvoriti prostor da jedni drugima, a i sami sebi govorimo i o nespjesima kao normalnim koracima na profesionalnom putu ali i pojavama koje zahtjevaju podršku te pružaju vrijedne uvide. Cilj nam je vidljivost i rehabilitacija neuspjeha.

Comedy club “Studio smijeha” je jedno od rijetkih mjesta gdje se okupljaju profesionalci koji suvereno i samouvjereno javno govore o svom neuspjehu a ProPuh je mala firma velikih ideja koja u mnoge svoje neuspjehe ne ubraja noći neuspjeha.

Kao i prošlog puta, kao sponzor pridružuje nam se Lush te nagrađuje naše hrabre govornice – fuckuperice. Nadamo se da ćete nam se pridružiti i podržati ne(uspjeh) svih nas na drugim Fuckup nights Zagreb!

20:00

Fuckup Smijeh(a)

Marina Orsag, Studio Smijeha

20:10

Međunarodni Fuckup

Tamara Puhovski, ProPuh

20:20

Okolišni Fuckup

Petra Boić Petrač, WWF

20:30

pauza

21:00

Partnerski Fuckup

Danijela Čavlović, Studio Kairos B&B

21:20

#nedamise Fuckup

Ivana Bare, bivša voditeljica Vladinog online teama

21:30

Ostati mirni i griješiti na – Fuckup wrap up

Upad 40 kn

SUBOTA 07.01. u 20.30 h „TV FILM“ Tematski stand up show

Televizija je, kažu, medij koji je oblikovao 20. stoljeće. No, koliko god bila korisna, telka ima i hrpu smiješnih strana. Zašto se u reklamama za WC proizvode uvijek pojavljuju čudovišta, tko kupuje preko TV- prodaje ili zašto je RTL nakon završetka programa uvijek palio kamin…

Pričat ćemo o svim stvarima na televiziji i filmu koje su nas dotakle na razne načine, od reklama preko sapunica, serija do filmova.

Pred Vas u svom TV FILM izdanju izaći će: Saša Turković, Tihomir Paravina, Josip Škiljo i voditeljica večeri Marina Orsag.

Upad 40 kn

NEDJELJA 08.01. u 20.30 h Magicomedy show

Od kada postojimo na ovoj zemlji, dvije stvari nas najviše fasciniraju: postojanost nadnaravne više sile i ljudska glupost. Ponukani željom da ih otkrijemo svijetu, okupili smo tri mudraca i stvorili jedinstveni show koji će objasniti ove dvije pojave pomoću magije i komedije!

Svaki od naših mudraca posebni su na svoj način, a udruženi stvoriće ugrijanu atmosferu koja je ravna velikom prasku!

Voditelj večeri je Goran Vinčić Vinča. Student filozofije, duša od čovjeka i nepopravljivi romantik. Visok metar i osamdeset i sedam, težak preko sto kila, hiperaktivan i umiljat. U slobodno vrijeme curama recitira poeziju koju je pročitao na Facebook-u. Zna kako izbjeći kontrolu u tramvaju, ali i dobar kroše. Majstor je karatea, iako ni sijalicu ne zna da promijeni. Za sebe voli reći da je ekstravagantan, neizrevilizibiziran i eventualan komičar.

Aryan se bavi Close Up Magic & Street Magic, a svojim jedinstvenim stilom osvaja publiku po cijeloj regiji i Europi. On je iluzionist novoga doba koji radi iluzije iz bliza, sa kartama, lopticama, novčićima, sitnim predmetima, predviđanja, čitanjima misli itd. Njegov nastup sastoji se od manjih i većih iluzija, komedije i interakcije sa publikom.

Komičar koji pjeva i pjevač koji svira. Ljudi koji ga ne znaju zovu ga Dugi zbog centimetara ili Žuti zbog Prosinečkog. Na instagramu je gudbajs ili zato što ima dobar bicikl ili zato što ima dobar bass. Zovu ga i Vrba zbog prezimena, a Joža je od vrtića. Nemojte propustiti ovaj jedinstveni i nezaboravan show!

Upad 40 kn

Rezervacije za sve predstave vrijede do 20 sati na dan predstave. Ukoliko otkazujete u klubu mole da to učinite do 18 sati. Rezervacije se primaaju na mobitel 095 5103 129 ili e-mailom: ulaznice@studiosmijeha.hr.