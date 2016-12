PROGNOZA PROMETA

Božićni blagdani su pred nama, no pojačan promet na našim prometnicama osjetio se već proteklog vikenda (17.-18. prosinca). Zastoji i gužve čekaju nas tijekom cijelog tjedna koji predstoji božićnom vikendu u blizini trgovačkih centara, prema središtima većih gradova i mjesta, ali i na glavnim cestovnim pravcima u smjeru istoka i u smjeru mora.

Mnogi domaći građani, ali i mnogobrojni strani državljani, iskoristit će produženi božićni vikend kako bi posjetili najmilije ili otputovali na kraći odmor. Najgušći promet očekuje se na autocestama A3 Bregana-Lipovac, A2 Zagreb-Macelj, te A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb, a ponajprije će to osjetiti naplatne postaje oko Zagreba: Lučko, Zagreb-istok, Sveta Helena i Zaprešić gdje će pojačan promet biti cijelog tjedna.

Turisti koji će Božić željeti proslaviti na našoj obali, gužve mogu očekivati u Istri, duž Jadranske magistrale (DC8), te u trajektnim pristaništima i lukama. Dužih čekanja zasigurno će biti na svim graničnim prijelazima, osobito na onima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom.

U povratku s produženog vikenda, gužve i pojačan promet očekujemo u ponedjeljak, 26. prosinca, cijeli dan, a osobito u popodnevnim i večernjim satima. Tada bi dužih čekanja moglo biti ponovno na graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom (Stara Gradiška, Županja, Slavonski Brod, Maljevac i sl.) te sa Srbijom (Bajakovo).

ZABRANA ZA TERETNA VOZILA IZNAD 7,5T

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na važnijim državnim cestama bit će u:

petak, 23. prosinca – 15 do 23 sata,

subota, 24. prosinca – 15 do 23 sata,

ponedjeljak, 26. prosinca – 14 do 23 sata.

Zabrana vrijedi na važnijim državnim cestama: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC66 (Pula-Labin-Opatija), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ali na autocestama i na državnoj cesti DC1, zabrana ne vrijedi.

U susjednim državama također će zbog blagdana biti zabrana za teretna motorna vozila i to kako slijedi:

SLOVENIJA:

nedjelja, 25. prosinca – 8 do 21 sat,

ponedjeljak, 26. prosinca – 8 do 21 sat.

AUSTRIJA:

subota, 24. prosinca – 15 do 24 sata,

nedjelja, 25. prosinca – 00.00 do 22 sata,

ponedjeljak, 26. prosinca – 00.00 do 22 sata.

MAĐARSKA:

od subote, 24. prosinca u 22 sata do ponedjeljka, 26. prosinca u 22 sata.

BIH I SRBIJA:

nema ograničenja za teretni promet tijekom blagdana.

SAVJETI

Važno je upozoriti kako valja voziti oprezno u ovo blagdansko doba, kako u gradskoj vožnji, gdje moramo biti susretljivi, strpljivi i bistre glave, tako i na autocestama, uz prilagođenu vožnju uvjetima na cestama, a osobito kad je vidljivost smanjena zbog magle.

Nikako ne smijemo zaboraviti da smo u zimskim mjesecima, niske su temperature, a i postoji mogućnost za snijeg. Bez obzira na vremenske uvjete, podsjećamo sve vozače da je zimska oprema obavezna od 15. studenog na autocestama i važnijim državnim cestama u unutrašnjosti zemlje. Njihov popis kao i kartu zimskih dionica možete naći ovdje.

Za sve one koji svojim vozilom putuju izvan granica Republike Hrvatske, na stranicama HAK-a mogu naći sve potrebne informacije o zimskoj opremi u europskim državama.

Informacije o stanju u prometu na cestama može se dobiti na broj telefona 072 777-777, čuti na drugom programu Hrvatskog radija nakon vijesti, pronaći na našim Internet stranicama (www.hak.hr), Facebook stranici i na našoj aplikaciji za pametne telefona, za Android, iOS i Windows operativne sustave (http://www.hak.hr/smartphone/hak). Također, ukoliko krećete na putovanje pogledajte nekoliko savjeta naših mehaničara na ovoj stranici – http://www.hak.hr/vijest/431/krecete-li-na-putovanje.

Pozivom na besplatni broj 1987, svaki vozač koji ima poteškoće sa svojim vozilom može dobiti pomoć mehaničara ili vučnih službi Hrvatskog autokluba koje danonoćno dežuraju u svim dijelovima zemlje., javljaju iz HAK-a.