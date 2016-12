Kao što je bilo i za očekivati, mjuzikl Cats je rasprodan. Prva predstava ovog originalnog mjuzikla s West Enda je rasprodana u točno 14 dana!

Obzirom da je interes zaista velik, organizatori su u dogovoru s produkcijskom kućom The Really Useful Theatre u vlasništvu A. L Webbera dogovorili još jedan termin 23. ožujka, također u Areni Zagreb.

Ulaznice su u prodaji od danas, cijene ulaznica podjeljene su u nekoliko kategorija, a ukupan kapacitet je 4000 sjedala:

TRIBINA GORE B: 189 kn I 259 kn

TRIBINA DOLJE B: 329 kn i 399 kn

PARTER: 499 kn

Temeljen na zbirci Old Possum’s Book of Practical Cats,T.s. Elliota, mjuzikl Cats se vratio na West End u prosincu 2014. godine ponovno ujedinivši stari kreativni tim: redatelja Trevora Nunna, pomoćnicu redatelja I koreografkinju Gillian Lynne, dizajnera Johna Napiera I skladatelja Andrew Lloyd Webbera. Nakon druge sezone u London Palladiumu, produkcija kreće na novu turneju 2017. godine.

Nakon Dubaia, gdje nastupaju 7 dana, u Zagreb dolaze u ARENU po prvi put, a prema interesu publike, ovo bi mogao biti THE događaj godine 2017. !

Cats, jedan od najdulje izvođenih mjuzikala na West Endu I Broadwayu, svoju je premijeru imao u New London Theatreu 1981. gdje je igrao rekordnih 21. godinu I skoro 9.000 izvedbi.

Produkcija je osvojila Olivier nagradu I Evening Standard nagradu za najbolji mjuzikl. Broadwayska produkcija je 1983. Osvojila čak sedam Tony nagrada I igrala je punih 18. Godina.

Nakon svjetske premijere, mjuzikl Cats je predstavljen u više od 30 zemalja, preveden na više od 10 jezika I pogledalo ga je više od 50 milljuna ljudi diljem svijeta. Obje originalne produkcije, Londonska I Broadwayska su osvojile Grammy nagradu. Nezaobilaznu pjesmu Memory otpjevalo je preko 150 glazbenika, od Barbre Streisand i Johnny Mathisa do Liberacea i Barry Manilowa.

Turneja 2016/2017 je organizirana pod produkcijskom kućom The Really Useful Theatre koja je u vlasništvu Andrew Loyd Webbera, a u Zagreb ih dovodi bugarska tvrtka Art BG u suradnji s agencijom Outbox.

ZA DODATNE INFORMACIJE O MJUZIKLU POSJETITE:

www.catsthemusical.com