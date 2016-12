Svjetski poznati DJ Sander Van Doorn vraća se u Hrvatsku odmah nakon nastupa u vrućem Miamiju. Legendarni Nizozemac osvojio je našu publiku na Ultra Europe festivalu prije tri godine, a u subotu 31. prosinca nastupit će u zagrebačkoj Areni na Zagreb 360° New Year’s Eve partyju i pokazati zašto je već godinama u vrhu svjetskih DJ-a. Sander će se na pozornici pridružiti legendarnom Arminu Van Buurenu, a njegov nastup predviđen je u terminu od 22.00 do 23.30. Croatia Winter Music Festival traje do 6. siječnja.

Sander, poput Armina Van Buurena i Juliana Jordana, u Zagrebu nastupa prvi put, a nizozemska DJ zvijezda također će imati priliku prošetati Adventom u Zagrebu te uživati u kuhanom vinu i probati delicije zbog kojih je zagrebački Advent proglašen najboljim u Europi.

Sander Van Doorn jedan je od najprepoznatljivijih DJ-a današnjice. Jedinstveni i specifičan stil učinio ga je neizbježnim dijelom svih važnijih festivala elektronske glazbe. Iako je ostvario zavidan međunarodni uspjeh i ugled, Sander je i danas poznat po tome što neprestano stvara nešto novo, izmijenjući žanr i konstantno uvodeći promjene. Tijekom 20 godina bogate karijere Sander je nastupao u cijelom svijetu i surađivao s brojnim zvijezdama kao što su Lady Gaga, The Killers, Robbie Williams i Depeche Mode.

Nakon novogodišnjeg dočeka u Areni će se održati još šest partyja koji će okupiti zvijezde svjetske DJ scene, ali i neka mlada imena koja tek dolaze. Tako će u Areni nastupiti R3hab, Felix Jaehn, Lvndscape, Justin Oh, Kura, Sick Individuals i mnogi drugi. U dnevnom dijelu festivala, 2. i 3. siječnja održat će se i Zagreb Gaming Arena koja donosi turnire u igrama League of Legends, FIFA, Overwatch i Hearthstone. Kvalifikacije za League of Legends i Hearthstone su završene, a svi zainteresirani za sudjelovanje u FIFA i Overwatch turnirima još uvijek se mogu prijaviti na www.croatiawintermusicfestival.com. Vrhunska produkcija, bogat glazbeni program i vodeći svjetski DJ-i u prvim će danima 2017. pretvoriti Zagreb u najpoželjniju europsku party destinaciju.

Ulaznice za sve dane Croatia Winter Music Festivala dostupne su za kupnju online putem www.ticketshop.hr te na prodajnim mjestima Atlas i Tisak Media.