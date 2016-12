“Ima karizmu Elvisa”, “On je jedna od najvećih svjetskih zvijezda”, samo su neki od komentara kritičara u novinama poput The Washington Posta i New York Timesa o slavnom nizozemskom violinistu i dirigentu Andréu Rieu. Osnivač megapopularnog Johann Strauss Orchestra nakon serije koncerata u Južnoj Americi, Australiji te Zapadnoj Europi po prvi put će u organizaciji Star produkcije posjetiti i Hrvatsku.

Slavni umjetnik u zagrebačkoj Areni nastupit će 15. lipnja. 2017, a ulaznice za ovaj spektakl u prodaji su od petka, 23. prosinca. 2016. u 9 sati. Mogu se nabaviti u sustavu Eventim ili na njegovoj službenoj stranici www.andrerieu.com, a cijene ulaznica kreću se od 290 kuna.

Virtuoz na violini i dirigent u bogatoj karijeri prodao je više od 40 milijuna albuma, njegove nastupe u godini pogleda 600.000 obožavatelja, a poseban je i jer ima najveći privatni orkestar na svijetu. “Moderni Johann Strauss” internacionalno je poznat kao “kralj valcera” ili, kako Rieua prijatelji te inozemni mediji često nazivaju, “Mel Gibson na violini” jer izgledom podsjeća na holivudskog šarmera.

– Ne smetaju mi usporedbe ni s kim jer meni su ipak emocije najvažnija stvar na svijetu. Mislim da bi odluke u životu trebali donositi srcem, a ne glavom. Ljudi me često pitaju kako biram muziku koju sviram, ali to je stvar intuicije. Obožavam Johanna Straussa ali me istovremeno oduševljava i Bruce Springsteen. Moramo se prestati ograničavati ne samo u glazbi, već i u životu – rekao je André.

Sa svojim famoznim orkestrom, koji je na početku 1988. imao samo 12 glazbenika, a danas ih ima do 150, nastupao je u više od 36 zemalja na šest kontinenata. Njegov repertoar sastoji se od najvećih filmskih, opernih, pop, rock hitova kao i onih iz mjuzikla te naravno najljepših valcera. Veliku pažnju nizozemski umjetnik posvećuje i scenografiji. Tako je na turneji prije sedam godina na pozornici imao repliku dvorca carice Sissy.

– To je najluđa stvar koju sam u životu napravio. Napravili smo repliku svake sobe i izgledalo je kao iz bajke. Koštalo me toliko da sam umalo bankrotirao, ali nikad nisam požalio – opisao je Rieu koliko ulaže u svoju karijeru.

Andréove maestralne nastupe obožavaju čak i holivudske zvijezde. Slavni Rieu je naime na albumu iz 2011 “And The Waltz Goes On” uglazbio valcer koji je skladao Sir Anthony Hopkins. Velški glumac valcer je napisao 1964. godine, a Rieu ga je pristao uglazbiti kad mu ga je na preslušavanje poslala glumčeva supruga, inače vatrena obožavateljica slavnog violiniste.

Do sad je imao više od 30 albuma koji su završili kao broj 1 svjetskih lista, a sve ih je radio u svome studiju u dvorcu u Maastrichtu, gdje i živi. Da je riječ o glazbeniku svjetskog kalibra govori i podatak da je prikazivanje uživo njegova open air koncerta iz doma u Maastrichtu 2015. godine u 460 britanskih kina već prvi dan na box officeu premašilo milijun funti zarade čime je nadmašio kino – koncerte One Direction-a i Take That-a. U sretnom je braku više od 40 godina, ima dvojicu sinova te petero unučadi, a osim obitelji najviše se ponosi svojom 300 godina starom Stradivari violinom kojih u svijetu ima samo 400.

Osebujni Nizozemac i njegov orkestar svjetski show odlučili su napokon pokazati i hrvatskoj publici, a kako to izgleda i zvuči uživo moći će se vidjeti 15. lipnja u zagrebačkoj Areni.