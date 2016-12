-Pozivam Zagrepčane da budu dio spektakla na Sljemenu 3. I 5. siječnja, ali i dio spektakla na Trgu bana Jelačića 4. siječnja na utrci legendi, a u povodu 50. godina FIS Svjetskog kupa – rekao je gradonačelnik Bandić najavljujući deseto izdanje utrke Snow Queen Trophy 2017.

Sljemenski Crveni spust već je spreman za utrke Svjetskog skijaškog kupa “Trofej Snježne kraljice”, na kojima će se za bodove boriti najbolje svjetske slalomašice 3. siječnja, a najbolji slalomaši 5. siječnja 2017. godine, istaknuli su govornici.

-Crveni spust spreman je za Svjetski kup, tako da ćemo na FIS-ovoj snježnoj kontroli 26. prosinca s ljudima iz Međunarodne skijaške federacije pričati o kozmetici, onome što nas može zadesiti tijekom natjecanja, a ne o tome hoćemo li imati utrku ili ne. Staza je spremna, mi smo spremni i pokazat ćemo da je sljemenska utrka u vrhu Svjetskog kupa, izjavio je voditelj natjecanja Reno Fleiss.

Organizatorima natjecanja na ruku su išli vremenski uvjeti pa je Crveni spust već prije dva dana otvoren za građanstvo.

-Otvorili smo sezonu noćnim skijanjem i nastavljamo do daljnjega, kad ćemo prepustiti stazu Hrvatskom skijaškom savezu. Očekujemo da ćemo uskoro zasniježiti Zeleni spust i Činovničku livadu, tako da će skijalište biti otvoreno u purnom profilu. Pomogli su nam povoljni vremenski uvjeti, ali i nova tehnologija s rashladnim tornjevima za vodu pa smo proizveli veće količine snijega. Ovo je treći put u povijesti da su građani prije Svjetskog kupa počeli skijati na Sljemenu-,istaknuo je voditelj sljemenskog skijališta Igor Žiljak.

U utorak, 3. siječnja na Crvenom spustu će se za bodove boriti najbolje svjetske slalomašice, a među njima će jedina hrvatska predstavnica biti Leona Popović koja se prije dva dana vratila sa sjevrnoameričke turneje, gdje je s uspjehom nastupala na utrkama Nor-Am kupa. Prva vožnja skijašica start će u 13 sati, a start druge vožnje predviđen je za 16.15 sati.

-U Americi sam imala dosta dobrih rezultata, više u spustu i veleslalomu, nego u slalomu, koji nije prošao najbolje, ali nadam se da će biti bolje. Na slalomima za Svjetski kup u Leviju i Killingtonu bila sam blizu ulaska u drugu vožnju. Sigurno imam još dosta prostora za napredak. Neću ništa obećavati, ali mislim da se dovoljno dobro skijam za ulazak u Top 30-, izjavila je 19-godišnja hrvatska reprezentativka Leona Popović.

U četvrtak, 5. siječnja na startu utrke skijaša, u konkurenciji najboljih svjetskih slalomaša naći će se petorica hrvatskih skijaša, predvođenih bivšim pobjednikom Svjetskog kupa 37-godišnjim Ivicom Kostelićem. Uz Ivicu, na startu će biti 23-godišnji Filip Zubčić i Matej Vidović te 20-godišnjaci Istok Rodeš i Elias Kolega. Kostelić, Zubčić i Vidović su već isprobali snijeg na Crvenom spustu.

-Kad bi utrka morala biti održana sutra, ne bi bilo problema. Ovo nam je jedina domaća utrka i za nju smo uvijek više motivirani. Mlađi dečki su u boljoj formi nego ja, što je i razumljivo zbog godina, ali sljemenska utrka je posebna. Nadam se da ću biti u dobrom zdravstvenom stanju, da će staza izdržati do mene i da ću ući u drugu vožnju, uz još nekog od naših dečki-, izjavio je Ivica Kostelić koji je na Crvenom spustu triput bio drugi, a jednom treći te samo 2010. godine nije uspio izboriti mjesto u drugoj vožnji.

Jedini Hrvat koji je u ovoj sezoni skupljao bodove u Svjetskom kupu, ali u veleslalomu, bio je Filip Zubčić.

-Dugačka je turneja iza mene, ostvario sam tri jako dobra rezultata u Val d’Isereu i Alta Badiji. Trenirali smo na Sljemenu. Staza je tvrda, fenomenalno pripremljena i jako se veselim utrci, jer sam na Sljemenu ostvario svoj prvi ulazak u Top 30, kad sam bio 15. Pokušat ću ponoviti taj rezultat. Neću ništa obećabati, jer mi je slalom nešto slabiji posljednjih godinu, dvije, ali se vraćam u formu. Potrudit ću se maksimalno i probati iznenaditi-, rekao je Zubčić.

Matej Vidović je nastupio na prva dva ovosezonska slaloma u Svjetskom kupu, ostao tri stotinke od druge vožnje u Leviju te bio 41. u Val d’Isereu.

-Ulazak u 30 bio bi odličan uspjeh, ali nisam uspio. Mislim da se dobro skijam. Na Sljemenu će biti još jedna šansa. Naravno, pred domaćom publikom sam uvijek posebno motiviran, staza je uvijek dobra, a ove je godine dobro i to što ćemo uspjeti trenirati ovdje, probati stazu. To bi mogao biti poseban plus za nas i nadam se da će netko od nas ući među 30-, izjavio je 23-godišnji Vidović.

Osim događanja na Sljemenu, posebna atrakcija ovogodišnje Snježne kraljice bit će obilježavanje 50. godišnjice prve utrke Svjetskog kupa, koja je održana 5. siječnja 1967. godine u njemačkom Berchtesgadenu. Za tu će priliku u samom središtu Zagreba biti uređena skijaška staza dužine 150 metara, širine od osam do 11 metara, a spuštat će se niz Bakačevu ulicu od zagrebačke Katedrale do cilja između kavane Johann Franck i Manduševca.

-U srijedu, 4. siječnja, prvo će se po toj stazi najboljih 15 slalomaša na skijama spustiti po svoje startne brojeve za sljemensku utrku. Potom će se bivši ukupni pobjednici Svjetskog kupa natjecati u posebnoj utrci na kojoj ćemo pokazati retrospektivu skijanja kroz uporabu drvenih kolaca do današnjih, te kroz opremu iz svoje ere koju će skijaši nositi. Posebno smo ponosni što ćemo među legendama skijaškog sporta imati i dvoje naših predstavnika, Janicu i Ivicu Kostelić-, istaknuo je direktor utrke Vedran Pavlek i najavio samo neka od imena koja će se naći na stazi poput Anemarie Moser-Proell, Petre Kronberger, Pernille Wiberg, Tine Maze, Marca Girardellija, Alberta Tombe i Karla Schranza.

-Snijeg za tu stazu ćemo ‘uvesti’ iz Gornje Bistre. Trebat će nam oko tisuću kubičnih metara i već ga imamo dovoljno-, dodao je Pavlek.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio korištenje staze u Bakačevoj i po završetku Snježne kraljice.

-Pravi spektakl počinje 5. siječnja. Od 5. do 15. siječnja naši će klinci, kikići deset dana učiti skijati na toj stazi. To je jedinstven primjer u svijetu. Naši građani ne moraju brinuti. Osigurali smo i komunikaciju s tržnicom. Bit će ostavljen prometni trak za prolaz do ulice Pod zidom i sve će funkcionirati normalno-, rekao je Bandić.

-Ove godine nas Bog pomaže. Evo, najbolji Advent u Europi; pa Bog je pomogao da usvojimo proračun, što znači da ćemo sve ovo moći platiti, a Bog nam još dodaje i Svjetski kup u skijanju. Ovo je točka na “i” našeg Adventa. Čarobna skijaška i zabavna priča rezultirat će da ćemo i treću godinu zaredom biti pobjednici-, dodao je zagrebački gradonačelnik te pozvao sve Zagrepčane i njihove goste da pohode sljemenske utrke.

Organizatori su, uz pomoć sponzora, osigurali da uz povoljne cijene ulaznica ljubitelji skijanja i ove godine imaju besplatan prijevoz, hranu i piće tijekom sljemenskih utrka. Cijena ulaznica, koje se mogu kupiti u sustavu ulaznice.hr, za utrku skijašica je 30 kuna, za utrku skijaša 50, a paket za oba natjecanja stoji 60 kuna, odnosno 30 za djecu od 7 do 15 godina. Djeca do 7 godina imaju slobodan ulaz., prenosi zagreb.hr.