Nakon više izložbi u domovini i svijetu prve hrvatske božićne jaslice predstavljene su hrvatskoj javnosti u godini velikoj jubileja. Sto je godina prošlo od izrade i postavljanja voštanih jaslica Vojte Braniša u zagrebačku crkvu sv. Blaža, a otada predstavljaju hrvatsku crkvenu i narodnu umjetnost o kojoj se moglo čuti na konferenciji za novinare u četvrtak, 29. prosinca u župi sv. Blaža.

U prosincu 1916. godine iz tadašnje Obrtne škole jaslice su prevezene u zagrebačku crkvu, a likovnom ostvarenju jaslica – s čak 150 figurica koje krase narodni motivi – divljenje su izražavali dr. Izidor Kršnjavi, Robert Frangeš Mihanović i brojni drugi autori. Zbog materijala od kojeg su izrađene, kao i isticanja hrvatskih narodnih običaja te nošnje, jaslice »Hrvatski Božić« i u stotoj godini – nakon restauracije i dodatnog osvjetljavanja – privlače svojom ljepotom te oduševljavaju domaću i svjetsku javnost.

Tako su Braniševe jaslice u crkvu sv. Blaža u blagdanskom tjednu došli pogledati gradonačelnik Milan Bandić te direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld, a o vrijednosti i važnosti govorili su kustosica iz Gliptoteke HAZU Vesna Mažuran Subotić, unuka autora jaslica Branka Komadina te domaći župnik mons. Zlatko Koren.

»Vrijedne su pažnje ove božićne jaslice sa svojih 150 figurica, s hrvatskim seljacima koji hrle u Betlehem. Sretan sam što ove jaslice imaju svoju vrijednost, ali ima još veću vrijednost kada ih ljudi vide i zato je dobro da su ušle u program Adventa u Zagrebu. Nema ljepšega nego čuvati vlastiti nacionalni i duhovni identitet, a kada to poštujemo onda cijenimo druge i drugačije«, kazao je gradonačelnik Milan Bandić posebno se zadržavši ispred likova odjevenih u svečanu šestinsku narodnu nošnju te predstavnika građanstva u odijelima i kaputima koji hrle u Betlehem.

Pohvalu vrijednoj ekipi iz župe sv. Blaža zbog priređivanja brojnih kulturnih događaja u gradu Zagrebu izrekla je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld. »Znamo da su jaslice prvenstveno božićni motiv, no obogaćene narodnim ruhom ove svetoblaške jaslice pričaju o zagrebačkoj povijesti, tradiciji hrvatskoga naroda te su više od vjerskog simbola. Zato smo ih uvrstili u program Adventa u Zagrebu kako bi obogatili kulturnu ponudu našega grada«, poručila je Bienenfeld, čiji je Ured na čijem je čelu već podupro i druge aktivnosti te župe: organiziranje besplatnih mjesečnih vodstava po Rokovom perivoju i kapeli »Pogled sa zagrebačke terase« i priređivanje svjetske putujuće izložbe o sv. Majci Tereziji.

O vrijednosti jaslica, koje su veći dio godine skrivene iza drvenog ormara, a otvaraju se u božićnom vremenu govorila je kustosica iz Gliptoteke HAZU Vesna Mažuran Subotić, dobra poznavateljica opusa Vojte Braniša, autora jaslica. »Jaslice ‘Hrvatski Božić’ za mladog su Braniša bile veliki izazov, i on je tom poslu pristupio krajnje studiozno, oslanjajući se ne samo na likovnu analizu jaslica u raznim europskim crkvama nego i na sjećanja i dojmove koje je nosio iz djetinjstva i rane mladosti kada je s obitelji živio na gospodarstvu u Božjakovini. I dok neki od 150 likova koračaju pjevajući i svirajući, drugi se kreću u stanju pune kontemplativnosti. Braniševi likovi su individualizirani i minuciozno izrađeni, pokrenuti su i dinamični«, kazala je kustosica Mažuran Subotić.

Osim u likovnom pogledu, izrada jaslica »Hrvatski Božić« za Vojtu Braniša bilia je vrlo komplicirana zadaća i u tehničkom smislu, jer su izrađene od polikromnoga prepariranog voska. Jedna od teškoća bila je kako u ratno doba dobiti vosak, pa je tadašnji župnik Svetozar Rittig kiparu Branišu dao okapine od voštanih svijeća iz kapele sv. Roka i ostatke svijeća, a umjetnik ih je prema recepturi hrvatskog slikara prof. Bele Csikoša-Sesije rastopio i dobio masu od koje je izrađivao figurice, a potom ih je bojao.

Svoja sjećanja na djeda Vojtu Braniša podijelila je njegova unuka Branka Komadina na dojmljiv način predstavivši tog samozatajnog kipara, autora djela koja se većim djelom nalaze izvan Hrvatske, dok je dio u obiteljskom naslijeđu. »Zauzimao se i za očuvanje narodne umjetnosti, pa je tako mnogo vremena posvetio očuvanju lepoglavske i paške čipke, kao i očuvanju tradicijskih dječjih igračaka te pletenina. Braniš je postavljao izložbe diljem svijeta, za što je i nagrađivan«, istaknula je unuka Komadina.

Domaći župnik mons. Zlatko Koren podsjetio je da će se sjaj voštanih jaslica »Hrvatskog Božića« moći razgledati sve do nedjelje, 5. veljače 2017. godine, radnim danom od 17.30 do 19 sati, a nedjeljom od 8 do 12 te od 17.30 do 19.30 sati.

Uz predstavljanje jaslica župa sv. Blaža iz Zagreba izdala je i kratki vodič o jaslicama u kojem, među ostalim, donose brojke povezane uz to likovno djelo, pa tako stoji da su jaslice izrađene na plohi od 3,5 kvadratna metra, sadrže oko 150 figurica ljudi i životinja te da je izrada koštala 2000 tadašnjih kruna.