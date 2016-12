Arena je spremna za Zagreb 360° New Year’s Eve spektakl na kojem se očekuje tisuće gostiju iz cijelog svijeta. Ulaznice za sutrašnji spektakl prodane su u više od 60 zemalja čiji su državljani odabrali upravo Zagreb za novogodišnju destinaciju, a očekuje se i da u Zagreb prvi put sleti privatni avion iz Južne Koreje.

Impresivna pozornica kvadrature 300 m2 teška je čak 90 tona. LED ekran na njoj veličine je 150 m2, a postavljeno je 300 svjetlosnih uređaja te više od 100 zvučnika snage 100 kilovata. Sve navedeno ukazuje da će otvaranje prvog dana Croatia Winter Music Festivala biti spektakl za pamćenje.

Ususret sutrašnjem dočeku, Croatia Winter Music Festival primio je zavidno priznanje. Najpopularniji svjetski glazbeni magazin DJ MAG party doček u zagrebačkoj Areni uvrstio je u pet najboljih dočeka Nove godine u svijetu kad je elektronska glazba u pitanju. Svjetske DJ zvijezde našem glavnom gradu i Hrvatskoj sigurno će dati nemjerljivu reklamu live stream izvještajima iz Zagreba.

Na Zagreb 360° New Year’s Eve nastupaju David Gravell (19:00-20:30), Julian Jordan (20:30 – 22:00), Sander van Doorn (22:00-23:30), Armin Van Buuren (23:30 – 2:30), MOTi (2:30 – 4:00) te Juicy M (4:00-6:00).

Festival se održava u organizaciji agencije Adria MM (vlasnik licence za ULTRA Europe) u suradnji s Gradom Zagrebom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i vodećom turističkom agencijom Atlas. Nakon novogodišnjeg dočeka slijedi još šest partyja od nedjelje, 1. siječnja, do petka, 6. siječnja: Replay 360° NYE, Heart, Laundry, Enter Zagreb party presented by Wrong Crowd, Armada i Ultra Europe Countdown. Tijekom tjedan dana Zagreb će ugostiti brojne svjetske vrhunske DJe i neke mlade zvijezde, kao što su R3hab, Felix Jaehn, Lvndscape, Justin Oh, Kura, Sick Individuals, Thomas Newson, RODG B2B Ruben de Ronde, Jochen Miller, Mark Sixma, Omnia, Jorn van Deynhoven, Redondo, Ferreck Dawn, Raiden i Headhunterz.

U ponedjeljak i utorak, 2. i 3. siječnja, Arena će ugostiti veliki međunarodni gaming događaj, Zagreb Gaming Arenu. Tijekom dva dana održat će se turniri u igrama League of Legends, FIFA i Overwatch. Poseban doživljaj bit će turnir u igri Hearthstone, koji u Zagreb dovodi neke od najboljih svjetskih igrača. Thijs, RDU, Lifecoach i SuperJJ će se prvi put natjecati protiv hrvatskih i europskih igrača za bogat nagradni fond od 10.000 eura. Kvalifikacije za League of Legends okupile su više od 900 igrača, a najboljih 8 timova natjecat će se za nagradni fond od 5.500 eura. Posjetitelje očekuje i VIP YouTube konferencija na kojoj će sudjelovati najpopularniji regionalni YouTuberi Kofs, Bloodmaster i Mudja, a moći će isprobati i različite VR uređaje i najnovije igre na PlayStationu 4 PRO. Turnir je otvoren za gledatelje, a karta po cijeni od 50 kn vrijedi za oba dana i može se nabaviti na www.croatiawintermusicfestival.com.

ULAZNICE ZA FESTIVAL

Ulaznice za sve dane Croatia Winter Music Festivala dostupne su za kupnju online putem www.ticketshop.hr te putem prodajnih mjesta partnera, među kojima su i Atlas prodajna mjesta te Tisak Media. Karte su u prodaji u nekoliko kategorija, a cijene za Zagreb 360° New Year’s Eve se kreću od 100,00 kn za 3. kat dvorane do 2.000,00 kn za VVIP zonu, odnosno restoran. Upiti za VIP i VVIP karte mogu se slati na vip@ultraeurope.com Cijene za ostale dane kreću se od 50,00 kn do 380,00 kn (VIP). Cijene po kategorijama i danima mogu se pronaći na www.croatiawintermusicfestival.com