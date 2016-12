Advent na Zrinjevcu ove godine najavljuje atraktivan novogodišnji program za cijelu obitelj u samom centru metropole!

Doček Nove godine na Zrinjevcu započinje u 16 sati s dječjom proslavom! Klinci i klinceze moći će pozdraviti Staru godinu uz nezaboravan disco-tulum, tombolu, razne animacijske igre i glitter tetovaže! Zabave neće nedostajati ni za one malo starije, od 22 sata na predivnom zrinjevačkom glazbenom paviljonu svirat će bend Gramofon.

U više od dvadeset bijelih gastronomskih kućica, pronaći će se slasni zalogaji rađeni prema jedinstvenim tradicionalnim recepturama, a svi posjetitelji moći će se ugrijati uz neizostavno kuhano vino, zimske koktele i punčeve!

Gastro kućice su na Staru godinu otvorene od 10 do 4 sata ujutro, a na Novu godinu od 17 do 23 sata. Suvenirske kućice su na Staru godinu otvorene od 10 do 17 sati, a na Novu godinu od 17 do 23 sata

Na Trgu kralja Tomislava čeka vas nezaboravan provod uz koncert TBF-a

Novogodišnji program Ledenog parka oduševit će sve zaljubljenike u novogodišnje provode na otvorenom!

Maštovit dječji doček Nove godine kreće u 11 sati uz animatore, a u podne, mališani će moći sudjelovati u odbrojavanju kreiranom posebno za njih!

U večernjim satima, Ledeni park domaćin je nastupima dvaju sjajnih bendova! Silvestarsku večer live svirkom otvara bend Uptown Gang, a u 23 sata počinje koncert popularne grupe TBF, koja će Zagreb uvesti u 2017. godinu!



Na Ledenom parku možete rezervirati svoj stol i dočekati Novu godinu na predivnom Ledenom vidikovcu s kojega se pruža najljepši pogled na klizalište, ali i na ponoćni vatromet koji će označiti početak 2017. godine.

Bogata gastronomska ponuda Ledenog parka u ovoj će posebnoj noći okupiti najbolje zagrebačke ugostitelje s vrhunskim specijalitetima sa svih strana svijeta. Na Silvestrovo Ledeni park radi od 10 do 4 sata ujutro, a na Novu godinu otvoren je od 17:30 do 23 sata.

Ulaznice za klizanje za cijelu večer mogu se kupiti na blagajni Ledenog parka ili na www.ledenipark.hr.

Advent na Zrinjevcu i Ledeni park otvoreni su svakog dana sve do 8. siječnja

Advent na Zrinjevcu nastavit će širiti blagdansko raspoloženje svakog radnog dana od 12 do 23 sata, a zbog visokog interesa, vikendom će biti otvoren od 10 sati pa sve do ponoći, dok će svi ljubitelji klizanja i vrhunske gastronomije, pronaći svoje mjesto na Ledenom parku od 10 do 23 sata, a vikendom, a zbog velikog broja gostiju iz cijelog svijeta, od 10 do ponoći.

Projekt organiziraju Turistička zajednica grada Zagreba i Katapult promocija.