Nova godina započinje s velikom međunarodnom izložbom grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija. U sklopu programa Zgrafa 12 predstavit će se izložbe Reviju i Temu te izložbu studenata, bogat program radionica i predavanja Eduzgraf te filmski program, a završit ćemo s konferencijom Dizajn u praksi.

Službeno otvorenje Zgrafa 12 zakazano je za 9.1.2017. u 19.00, a dodjela nagrada Međunarodnog žirija Zgrafa 12 je u subotu 14.1.2017. u 20.00 sati u Laubi – kući za ljude i umjetnost.

Međunarodni žiri 12. izdanja Zgrafa čine: Sanja Rocco, Jianping He, Rick Poynor, Radovan Jenko i Vaughan Oliver.

Osim Revije i Teme, kao dio izložbenog programa Zgrafa 12 u prostoru galerije ULUPUH 16.1. 2017. u 19 sati otvara se izložba Grand Prix 11 – samostalna retrospektivna izložba švicarskog dizajnerskog studija Peng Peng (Klaus Fromherz i Martin Geel).

EDUZGRAF RADIONICE

Radionica Maje Kolar i Maše Poljanec “MoF* – fanzin budućih zbivanja (*Museum of the Future)́” je popunjena! Još uvijek se stignete prijaviti se za radionicu dr. Barbare Predan i dr. Petre Černe Oven “Smrt u dizajnu: To ili bilo što drugo – sprint do posljednjeg daha” te seminar “Kratak uvod u povijest domaćeg grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija 1945.–1990.” kojeg će voditi Dejan Kršić. Prijave za sve radionice šaljite mailom na eduzgraf@zgraf.hr

VOLONTIRAJ NA ZGRAFU 12!

Ako imate slobodnog vremena koje želite iskoristiti produktivno, kreativno i zabavno, kao i naučiti nešto novo, imamo prijedlog za vas – pridružite se ovogodišnjem organizacijskom timu Zgrafa 12. U sklopu organizacije Zgrafa 12 volonteri će imati priliku surađivati na postavu izložbe, organizaciji otvorenja i dodjele nagrada, sudjelovati na brojnim radionicama i predavanjima naših domaćih i inozemnih gostiju, te zanimljivom cjelodnevnom i večernjem zabavnom programu. Prijave su otvorene do 2.1.2017., a šaljite ih mailom na zgraf12@zgraf.hr. Pročitaj više…

KONFERENCIJA “DIZAJN U PRAKSI”

Erasmus+ projekt Dizajn u praksi (Practicing Design) suradnički je pothvat triju europskih strukovnih dizajnerskih organizacija: Hrvatskog dizajnerskog društva (Hrvatska), organizacije designaustria (Austrija) i organizacije Javna soba (Makedonija); dvaju obrazovnih ustanova: Veleučilišta VERN’ (Hrvatska) i Fakulteta umjetnosti i dizajna (Europsko sveučilište Republike Makedonije) te dvaju tvrtki: Prostoria d.o.o. (Hrvatska) i Zavar d.o.o. (Makedonija). Cilj projekta je otkriti nove i inovativne dizajnerske obrazovne prakse radi premošćivanja jaza između obrazovanja i stručnog rada dizajnera te poboljšanja vještina dizajnera koje su potrebne za bolje društveno-gospodarske rezultate. Prvi dan konferencije organiziran je u obliku rasprava i panel diskusija sudionika uključenih u pilot-program koji se provodio tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, dok je drugi dan konferencije otvoren široj javnosti te usredotočen na otvaranje tema neformalnog obrazovanja u dizajnu, dizajna u općem obrazovanju i budućnosti dizajnerskog obrazovanja, s naglaskom na regionalnim praksama. Prvi dan, 20.1.2017., konferencije organiziran je u obliku rasprava i panel diskusija sudionika uključenih u pilot-program, dok je drugi dan konferencije, 21.1.2017., otvoren široj javnosti te usredotočen na otvaranje tema neformalnog obrazovanja u dizajnu, dizajna u općem obrazovanju i budućnosti dizajnerskog obrazovanja, s naglaskom na regionalnim praksama.

Zgraf 12 ostvaren je u organizaciji ULUPUH-a, a program Zgrafa 12 pratite na www.zgraf.hr