Otvorenje 12. izdanja Zgrafa zakazano je za 9.1.2017. u 19 sati, a službena dodjela nagrada Zgrafa 12 održat će se 14.1.2017. u 20 sati

u Laubi – kući za ljude i umjetnost.

Program 12. izdanja uključuje izložbe Reviju i Temu, Grand Prix 11 te izložbu studenata, Eduzgraf program bogat radionicama i za odrasle i za djecu, predavanja članova Međunarodnog žirija te filmski program Eduzgraf Kino, a završit će s konferencijom Dizajn u praksi.

Rezervirajte datume u svojim kalendarima:

9.1.2017. otvorenje Zgrafa 12 / 19.00 / Lauba

13.1.2017. Eduzgraf Večeri: Osobni znalac / 20.00 / Lauba

14.1.2017. Zgraf Riječi / 11.00 – 19.00 / Lauba

14.1.2017. dodjela nagrada Zgrafa 12 / 20.00 / Lauba

16.1.2017. otvorenje izložbe Grand Prix 11 – Peng Peng / 19.00 / Galerija ULUPUH

20.1.2017. Eduzgraf Večeri: Eduzgraf Kino / Lauba

21.1.2017. konferencija “Dizajn u praksi” / Lauba

EDUZGRAF RADIONICE

Radionica Maje Kolar i Maše Poljanec “MoF* – fanzin budućih zbivanja (*Museum of the Future)́” i seminar “Kratak uvod u povijest domaćeg grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija 1945.–1990.” Dejana Kršića su popunjeni! No, mjesta još uvijek ima mjesta na radionici dr. Barbare Predan i dr. Petre Černe Oven “Smrt u dizajnu: To ili bilo što drugo – sprint do posljednjeg daha”. Prijave šaljite mailom na eduzgraf@zgraf.hr

OSOBNI ZNALAC

U petak, 13.1.2017. nudi vam se jedinstvena prilika da u Laubi od 20 do 21 sat porazgovarate sa stručnjacima različitih generacija s polja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija. Format OSOBNOG ZNALCA zamišljen je kao paralelni niz susreta gostiju dizajnera/ica i teoretičara/ki sa znatiželjnicima koji u jednosatnom razgovoru mogu saznati i pitati sve što ih zanima. Uz svakog gosta i gošću priložena je kratka biografija s fokus temom, prema kojoj možete izabrati osobu s kojom želite podijeliti „čašicu znanja o dizajnu“.

VOLONTIRAJ NA ZGRAFU 12!

Ako imate slobodnog vremena koje želite iskoristiti produktivno, kreativno i zabavno, kao i naučiti nešto novo, u Zgrafu imaju prijedlog za vas – pridružite se ovogodišnjem organizacijskom timu Zgrafa 12! U sklopu organizacije Zgrafa 12 volonteri će imati priliku surađivati na postavu izložbe, organizaciji otvorenja i dodjele nagrada, sudjelovati na brojnim radionicama i predavanjima naših domaćih i inozemnih gostiju, te zanimljivom cjelodnevnom i večernjem zabavnom programu. Prijave su otvorene do 2.1.2017., a šaljite ih mailom na zgraf12@zgraf.hr.

KONFERENCIJA “DIZAJN U PRAKSI”

Erasmus+ projekt Dizajn u praksi (Practicing Design) suradnički je pothvat triju europskih strukovnih dizajnerskih organizacija: Hrvatskog dizajnerskog društva (Hrvatska), organizacije designaustria (Austrija) i organizacije Javna soba (Makedonija); dvaju obrazovnih ustanova: Veleučilišta VERN’ (Hrvatska) i Fakulteta umjetnosti i dizajna (Europsko sveučilište Republike Makedonije) te dviju tvrtki: Prostoria d.o.o. (Hrvatska) i Zavar d.o.o. (Makedonija). Prvi dan konferencije, 20.1.2017., organiziran je u obliku rasprava i panel diskusija sudionika uključenih u pilot-program, dok je drugi dan konferencije, 21.1.2017., otvoren široj javnosti te usredotočen na otvaranje tema neformalnog obrazovanja u dizajnu, dizajna u općem obrazovanju i budućnosti dizajnerskog obrazovanja, s naglaskom na regionalnim praksama.

Zgraf 12 ostvaren je u organizaciji ULUPUH-a, a partneri ovoga izdanja su Lauba – kuća za ljude i umjetnost, ico-D (International Council of Design) i fakat.

Program Zgrafa 12 organiziran je uz podršku Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport, Ministarstva kulture RH, Skupštine Grada Zagreba, Ambasade Republike Švicarske u Hrvatskoj, Igepa plana d.o.o, Hiperprodukcija i FED. Medijski partneri su Vizkultura, Designed.rs, Presscut i Journal.hr

Program Zgrafa 12 pratite na www.zgraf.hr