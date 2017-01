Kao nastavak uspješne suradnje započete 2012., Animafest Zagreb u suradnji s Muzejem suvremene umjetnosti objavljuje otvoreni poziv za trokanalne site-specific animirane radove u trajanju do 10 minuta koji će se prikazati na medijskoj fasadi MSU-a. Odabrani radovi prikazivat će se na medijskoj fasadi od 23. svibnja do 10. lipnja 2017., povodom 27. Svjetskog festivala animiranog filma, koji će se održati od 5. do 10. lipnja u Zagrebu.

Radove odabiru Leila Topić, viša kustosica MSU-a, i umjetnički ravnatelj Animafesta, Daniel Šuljić. Rezultati selekcije bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Animafesta i MSU-a.

Najbolja site-specific animacija po izboru žirija bit će nagrađena festivalskom statuom i samostalnom trotjednom projekcijom rada na fasadi MSU-a tijekom veljače i ožujka 2018.

Prijave za Animation goes MSU! traju do 22. ožujka. Svi radovi moraju stići na adresu MSU-a do tog datuma.

Uvjete za sudjelovanje i prijavu možete pročitati OVDJE, a prijaviti se OVDJE.

(Animafest Zagreb)