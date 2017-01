I dok Zagrepčani masovno odlaze na skijanje, iza zatvorenih vrata HDZ-a pregovara se o budućnosti Zagreba. Ta bi stranka rado preuzela uzde glavnog i najvećeg hrvatskog grada, ali svjesni su da će teško pobijediti aktualnog gradonačelnika. No, ako ne ide silom, ide milom. Iako u cijeloj priči ima puno “igrača”, a s njima i scenarija, portal Dalje.com donosi najizgledniji jer iza njega stoje dvojica glavnih igrača – predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Scenarij za Zagreb, o kojem se na veliko pregovara, sličan je onome HDZ-a i MOST-a u Saboru. Podsjetimo, dogovorili su se nacionalni koalicijski partneri da prve dvije godine Saborom predsjeda MOST-ov Božo Petrov, a nakon njega netko iz redova HDZ-a.

Na taj će način, kako saznajemo od nekoliko izvora bliskih vodstvu HDZ-a, ta stranka i Milan Bandić, s kojime su ionako u koaliciji, podijeliti Zagreb. Naravno, ako Bandić pobijedi na svibanjskim lokalnim izborima. Dakle, prve dvije godine Zagreb bi, kao i do sada, vodio Bandić, no nakon toga bi on (zbog bolesti) odstupio, a zagrebačke uzde preuzeo netko od HDZ-ovaca. Najizgledniji kandidati za to su aktualni skupštinski predsjednik i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić, povratnik u HDZ Drago Prgomet i bivši predsjednik Sabora Željko Reiner.

– Raskid dobrih odnosa s Bandićem HDZ bi skupo stajao, dok je istovremeno i Bandiću u interesu “biti dobar” s tom strankom. S jedne strane, brojne HDZ-ovce Bandić je zaposlio u Zagrebačkom holdingu, pet njegovih saborskih zastupnika koji u ovom trenutku podržavaju Vladu moglo bi biti jezičac na vagi ukoliko se raziđe s HDZ-om. S druge strane, svađom s HDZ-ovcima Bandić bi izgubio većinu u Skupštini, a dobro znamo koliko će mu ona trebati kada će se na predstojećim sjednicama donositi odluke kojima će pokušati pridobiti naklonost birača. Preduboko su “zaglibili” i HDZ i Bandić da bi sada samo tako raskinuli dogovor. Bandić bez HDZ-a izbore može i izgubiti, a HDZ bez Bandića teško da će u metropoli bilo što napraviti – pojašnjavaju nam naši izvori.

Plan, iako još nije ni izbliza gotov ni do kraja razrađen, išao bi k tome da Bandić pobjedi, no da u svoj tim “uzme”, ili putem liste ili kasnije za zamjenika – nekoga od spomenutih HDZ-ovaca koji će nakon dvije godine preuzeti metropolu, na sličan način na koju ju je preuzela i Sandra Švaljek dok je on bio u Remetincu.

– Ključno je da Bandić pobjedi na izborima. S druge strane, HDZ kandidata ili neće imati ili će imati nekoga tko nema šanse da ozbiljnije zaprijeti aktualnom gradonačelniku. Nakon izborne pobjede, Bandić nastavlja voditi Zagreb, ali se nakon dvije godine mandata povlači s tog mjesta, a Zagreb iduće dvije godine nastavlja voditi HDZ-ov čovjek, dakle – Mikulić, Prgomet ili Reiner. HDZ bi prve dvije godine imao predsjednika Skupštine, dok bi nakon što ta stranka preuzme Zagreb, predsjedanje Skupštinom pripalo nekom od Bandićevih ljudi – zaključuju naši izvori.