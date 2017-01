Na poziv predsjednika i osnivača The Tesla Science Foundation Nikole Lochara, gradonačelnik Milan Bandić sudjelovao je 8. siječnja, na Konferenciji pod nazivom Wireless Transimission of electric energy – Tesla Laboratory Colorado Spring koja je održana u hotelu New Yorker u New Yorku.

– Ponosan sam što je Zagreb prepoznat kao Teslin štovatelj i sljedbenik, što svakako potvrđuje dobro usmjerene dugoročne ciljeve grada Zagreba i pokazuje nam da svojim radom i djelovanjem stojimo uz bok tehnološki naprednim gradovima, europskim i svjetskim metropolama – istaknuo je gradonačelnik Bandić, te dodao kako je kao gradonačelnik grada Zagreba, glavnoga grada Republike Hrvatske, počašćen ovom nagradom ‘koja svojom težinom i vrijednošću obvezuje na ustrajnost u poslu, međusobnu povezanost i suradnju gradova i država’

– Ulaganjem u budućnost i pametnim dostignućima ulažemo u čitavu našu planetu Zemlju koju ostavljamo generacijama koje dolaze – zaključio je zagrebački gradonačelnik.

Predsjednik Fundacije Nikola Lonchar naglasio je da gradonačelnik Bandić koristi svaku priliku kako bi educirao ljude o Tesli, zaslužan je za izgradnju postaja za punjenje Teslinih automobila u Zagrebu, podržava rad udruge Nikola Tesla, dodavši da se u Zagrebu slavi Dan Nikole Tesle, da Zagreb ima Teslin park, a Tehnički muzej nosi ime upravo Nikole Tesle. Radi svega navedenoga Znanstvena fondacija Tesla odlučila je gradonačelniku Milanu Bandiću dodijeliti nagradu Tesla Spirit, koja se dodjeljuje svake godine zaslužnim pojedincima ili organizacijama za područje koje se odnosi na Teslu.

Prije Konferencije, gradonačelnik Bandić susreo se s fra Nikolom Pašalićem i prisustvovao svetoj misi u hrvatskoj katoličkoj crkvi Sv. Ćirila i Metoda.

(zagreb.hr)