Iako politička pripadnost ili funkcija koju netko obnaša ne bi trebala imati apsolutno nikakve veze s odgovornošću pred zakonom kada se radi o najtežim zločinima, poput zlostavljanja žena, (pre)često se pokaže da to baš i nije tako. Dokazuje to i slučaj Lalovac. Kako tvrdi Točika Anastasija Lalovac, potpredsjednik SDP-a i ministar u Vladi Zorana Milanovića zlostavljao ju je, no na njene vapaje nitko nije reagirao, ni Zoran Milanović kojemu se požalila, ni DORH kojem je sve prijavljeno, ni tzv. mainstreem mediji, čak ni udruge koje bi zlostavljane žene trebale štititi.

Prvi je tekst o zlostavljanju Tončike Lalovac objavio Maxportal, no na njega gotovo da i nije bilo reakcija. Prema riječima glavnog urednika portala, Marka Markovića, nakon što je priču objavio, zvalo ga je nekoliko novinara koji su se čudili tome govoreći mu da je to nemoguće, da je Boris Lalovac dobar čovjek, da sigurno nešto takvo ne bi napravio. Na koncu, osim nekolicini manjih portala, nikome od “velikih medijskih igrača” nije bila zanimljiva priča o tome kako teško bolesna žena tvrdi da ju je bivši ministar financija zlostavljao.

Inače, Boris Lalovac, prema riječima njegove sada bivše supruge, istukao ju je nakon posljednjih parlamentarnih izbora, održanih 11. rujna prošle godine, dok ga je policiji prijavila 17. rujna, nakon što ju je, kako je rekla, tri puta udario u glavu.

Priču je u srijedu objavio i Velimir Bujanec u svojoj emisiji, ali uz audio snimku popraćenu fotografijama ozljeda, u kojoj se čuje verbalni okršaj Lalovčevih pa i prijetnje i psovke Borisa Lalovca upućene supruzi. Autentičnost snimke u intervjuu za Bujicu potvrdila je i sama Tončika Lalovac iznijevši pritom i cijeli niz šokantnih detalja i optužbi.

Između ostaloga, rekla je kako je u vrijeme kada ju je Boris Lalovac tukao, odlazila na kemoterapiju obzirom da joj je dijagnosticiran karcinom štitnjače. Ranije je, pak, bolovala i od karcinoma dojke. No, čini se kako sve to “simpatičnog”, kako mu tepaju neki stranački kolege, bivšeg ministra financija nije spriječilo da suprugu brutalno prebije.

Prijavila je ona to policiji koja je obavila svoj dio posla, no nakon što je policija slučaj predala DORH-u gubi mu se svaki trag. Dodaje i da joj je suprug spominjao Mladena Bajića, Dinka Cvitana i Orsata Miljenića, koji će mu pomoći da se prijava povuče kako ne bi uništila njegovu političku karijeru.

Najgore od svega je, što ističe kako je o batinama koje je dobila, obavijestila i Zorana Milanovića, Milanku Opačić i još neke SDP-ovce, koji na njene vapaje nisu ni trepnuli. Pomoći je izostala i od udruga koje bi zlostavljanim ženama trebale pomagati. Sanja Sarnavka, primjerice, iz Udruge B.a.B.e. slučaj nije željela ni komentirati kada ju je za to tražio televizijski voditelj Velimir Bujanec, makar joj je on pokušao objasniti da u ovom slučaju nije ništa važno osim teško bolesne i zlostavljane Tončike Lalovac.

Boris Lalovac: Navodi moje supruge su potpuna neistina