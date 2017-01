U utorak u 20:30h Cedevita u sklopu 5. kola H skupine Top 16 Eurokupa gostuje kod Valencije. Španjolci su s 4-0 vodeći u skupini, a Zagrepčani su trenutno na 1-3 i smiju razmišljati samo o pobjedi. Međutim, teoretski bi Cedevita mogla proći dalje i u slučaju poraza u Valenciji, ako bi Alba u ovom kolu dobila u Malagi, a da u šestom kolu Cedevita kod kuće pobijedi Unicaju, a Alba na svojem terenu izgubi od Valencije pa da se stvori krug s tri momčadi s omjerom 2-4. Valencia u jakoj Endesa ligi ima omjer 13-5 i trenutno su četvrti, a u Eurokupu su ove sezone, računajući prvu fazu i Top 16, na 11-1.

“Svaka utakmica je bitna da se pokaže odnos prema protivniku. Bez obzira koje je to ime protivnika, je li to Valencia, Krka ili Split. Uvijek se mora imati isti odnos i samo to nas može dovesti na viši nivo. O Valenciji ne treba trošiti previše riječi. To je momčad koja je u Eurokupu ove sezone izgubila samo jednu utakmicu i to utakmicu koja im u tom trenutku nije značila ništa, protiv Olimpije u Ljubljani. Svu snagu su pokazali kad smo igrali u Zagrebu, gdje smo mi odigrali jako dobru utakmicu, a oni su nas pobijedili. Idemo tamo pokušati odigrati i bolju utakmicu nego što smo odigrali tu i vidjeti gdje će nas to dovesti”, izjavio je trener Cedevite Veljko Mršić.

Karlo Žganec ne pomišlja na predaju: “Dok ima šansi, igramo. Sigurno neće biti laka utakmica, ali pokušat ćemo se što bolje pripremiti. Igramo protiv jedne fizički jake i dobro pripremljene momčadi. No, nemamo puno toga za izgubiti, idemo na glavu pa što bude.”

Veljko Mršić na broju ima sve igrače, a momčad je na put krenula charterom u ponedjeljak ujutro.