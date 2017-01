Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić svojim potezima često zna izazvati brojne reakcije, kako građana, tako i medija. One se gotovo uvijek kreću od onih izrazito negativnih do izrazito pozitivnih. Ništa drugačije nije ni sa skijaškom stazom u centru Zagreba, od Kaptola do Trga bana Jelačića, na kojoj će se večeras voziti “Utrka legendi” povodom 50. godišnjice FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju.

Iako bi staza u centru Zagreba trebala ostati do sredine siječnja, ako vremenske prilike to dopuste, i biti dostupna svima koji se žele okušati na skijama, ona je podijelila Zagrepčane. Dok jedni to smatraju dodatnim plusom u ionako bogatoj turističkoj ponudi Zagreba i dobroj reklami, drugi Bandićevu stazu smatraju samo još jednim njegovim lošim i skupim potezom, uspoređujući je s fontanama kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

Nije dugo trebalo ni da društvene mreže preplave “fotografije” kojima su građani dali satirički osvrt na stazu u centru grada. Donosimo najbolje…

Podsjetimo, “Utrka legendi” počinje večeras (u srijedu) u 19.45 sati. Uz brojne skijašice i skijaše koji su nekada žarili i palili Svjetskim kupom, stazom od kaptola do Manduševca na središnjem gradskom trgu proći će i naše skijaške legende, Janica i Ivica Kostelić.