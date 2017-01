Ove veljače MUO postavlja izložbu fotografija neprežaljenog glazbenog genija i umjetničkog kameleona, Davida Bowiea, iz objektiva Briana Rašića u produkciji Festivala Rovinj Photodays.

Neposredno nakon smrti glazbene legende Davida Bowiea danima su Brianu Rašiću u Londonu zvonili telefoni s izrazom sućuti mnogobrojnih štovatelja Bowieva lika i djela. Svakodnevno svjetski mediji objavljuju Brianove fotografije a vizualizacija audio zapisa dostiže vrhunac.

Ova je izložba multimedijalna priča o Davidu Bowieu kroz objektiv majstora fotografije, obožavatelja rock’n’rolla , čovjeka koji se kamerom družio s Davidom Bowiem više od dva desetljeća, točnije od 1983 do 2005 godine. Predstavlja jedinstveni pogled u svijet nezamjenjivog umjetnika koji je objavio dvadeset i pet solo albuma, devet live albuma, 46 kompilacijskih albuma, pet EP-ja, tri soundtracka, 13 video albuma, 51 spotova i čak 111 singlova i čija popularnost s novim generacijama nimalo ne jenjava.

Ako bi postojao termin ‘muzički fotograf’ Brian bi svakako bio prototip istog. Već više od tri desetljeća živi i radi u Londonu, ali i širom svijeta.

Osim epiteta na koje je ponosan, a to je prije svega osobni fotograf najveće r’n’r grupe na svijetu The Rolling Stones, Brian voli reći da je ‘foto objektivan’ tj. da surađuje s muzičarima najrazličitijih žanrova. U arhivi posjeduje fotografije koje u mnogome predstavljaju ‘malu povijest muzike’. Od Muddy Wattersa i Chuck Berryja, utemeljivača r’n’r, preko manje vise svih vodećih bendova popularne muzike kao i solo izvođača, pa sve do Franka Sinatre. Od Dolly Parton u countryju, Metallice u heavy metalu ili Robbiea Williamsa u popu, od Blondie i Kate Bush pa do Beyonce, Rihanne i Miley Cyrus. Rod Stewart ili Bruce Springsteen, Muse ili Coldplay – sve je Brian imao ispred svog objektiva – bilo da su legende ili tek mladi noviji izvođači.

Otvorenje izložbe je 2. veljače 2017. u Muzeju za umjetnosti i obrt.