I dok se ZET priprema za uvođenje novih, polusatnih karata od 4 kune, vozači i kontrolori pripremaju se za strože kontrole. Neće više biti “gledanja kroz prste” putnicima bez karte ili onima koji su je “baš mislili poništiti”.

Prema riječima prvog čovjeka Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Ante Jelića, novom vrstom karte svi su zadovoljni. U ZET-u su uvjereni da će porasti broj putnika koji se ne švercaju, a zadovoljni su, čini se i građani, jer će konačno u ponudi imati kartu koja nije skupa, no sasvim dovoljna za većinu vožnji koje obavljaju. Ali jeftinija polusatna karta znači i rigoroznije kontrole, napominje Jelić.

– Sada je omogućeno ljudima da se voze za 4 kune. To stvarno nikome ne bi trebalo biti skupo, ali zato bi svi trebali i kupovati karte, a ne izigravati vozače i kontrolore. Mi ćemo sada rigoroznije paziti na to. Znate ljude, uvijek se nađu oni koji pokušaju zaobići pravila. Za pola sata vi možete doći od Remize do Kvatrića i to za samo 4 kune pa onda stvarno više ne bi trebalo biti ljudi koji će i to pokušati izigrati – kategoričan je Anto Jelić.

Jelić je sretan zbog nove karte jer smatra da je dosadašnji sustav bio nepošten i nada se da je ovo uvod u daljnje proširenje sustava karata koje će biti prilagođene svima. Daje primjer kako je javni prijevoz organiziran u Munchenu.

– Munchen je podijeljen po tarifnim zonama, ima ih 14 ili više. Kupiš kartu i koliko daleko ideš, toliko “cvikaš”. Ako ideš samo jednu zonu, platiš manje, ako ideš pet, šest ili deset zona, platiš više. Nadam se da je i ovo uvođenje polusatne karte prvi korak u tom novom sustavu naplate javnog prijevoza u Zagrebu – pojašnjava.

‘Nije pravedno da pokaz plaćaju svi isto bez obzira koliko zarađuju’

Cijene mjesečnih i godišnjih pokaza za sada se neće mijenjati, što je rekao i glasnogovornik ZET-a Tomislav Jurić, no Jelić se nada da će se na tom polju nešto promijeniti, osobito na temelju dohodovnog cenzusa jer, kaže, nije pravedno da pokaz plaćaju svi isto bez obzira koliko zarađuju.

– Nepoštena je da je cijena pokaza jednaka za sve. Ja sam uvijek govorio da se treba naći rješenje za ljude koji rade za malu plaću. Netko tko radi za dvije i pol, tri tisuće kuna plaća isto kao i netko tko radi za pet, šet ili više tisuća. Penzioner, primjerice, s mirovinom do tri tisuće kuna ima povlaštenu kartu dok radnik s istom plaćom mora platiti punu cijenu pokaza. Svi, bez obzira bili umirovljenici ili radnici, s primanjima do 3 tisuće, bi onda trebali imati jednaku povlaštenu kartu. Treba biti pravedno. Nadam se da će uskoro biti tako – zaključuje Jelić.

Podsjetimo, ZET od 1. veljače u prodaju uvodi polusatnu kartu koja će koštati 4 kune. Radi se o karti koja je po svemu jednaka klasičnoj (onoj devedesetminutnoj od 10 kuna) samo što kraće vrijedi i manje košta. Osim toga, ZET je krenuo i s pilot-projektom uvođenja besplatnog interneta u tramvaje i autobuse (WiFi) koji bi kroz mjesec-dva trebao zaživjeti u svim prometalima.