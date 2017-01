Svega četiri dana ostala su do izbora u HSS-u. No, već odavno se sve zna – novi (stari) predsjednik bit će Krešo Beljak. Drugačije ni ne može biti obzirom da protukandidata nema. Svatko tko se i pomislio kandidirati – suspendiran je. Zadnji kojemu se to dogodio bio je čelnik zagrebačkog HSS-a Nenad Matić kojemu je samo nekoliko sati nakon najave kandidature uručena Odluka o suspenziji.

Već ranije Beljak je suspendirao sve one koji su mu mogli ugroziti mjesto čelnog čovjeka HSS-a. Nije prezao ni pred uvredama pa ni prijetnjama, kako smo već ranije pisali na portalu Dalje.com, o čemu su HSS-ovci obavijestili i policiju. Prijetio je Beljak Matiću da će ga zgaziti, da će mu uništiti političku karijeru, da bi ga na koncu suspendirao nakon što je ovaj najavio kandidaturu za predsjednika.

No, čini se da će se to obiti Beljaku o glavu, jer HSS počinju napuštati članovi. Od preostalih oko dvije tisuće zagrebačkih HSS-ovaca odlazak iz stranke najavljuje ih 500-tinjak, možda i više. To je već napravio Stjepan Horvat, dugogodišnji član HSS-a.

Horvat se u tu stranku učlanio još 1995. godine, osnovao je i ogranak HSS-a Staro Brestje, a bio mu je i predsjednik. Bio je i član Glavne skupštine kao i zastupnik HSS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, potpredsjednik GO HSS-a Grada Zagreba te vršitelj dužnosti predsjednika nakon što je Beljak suspendirao Matića. Sada odlazi jer, kako kaže, ne prepoznaje HSS u koji se učlanio prije 22 godine.

– Na izlazak iz stranke sam se odlučio zato što se ne slažem s politikom vodstva. Ja jednostavno ne mogu poštivati odluke koje sam dužan poštivati po Statutu, ne slažem se s njima, one zadiru u Ustavne slobode građana da biraju i budu birani. Ja to jednostavno ne mogu prihvatiti – kategoričan je Stjepan Horvat.

Stjepan Horvat Istupanje iz članstva

Horvat podsjeća da su napisani brojni tekstovi o Beljakovim grubim obračunima sa svim neistomišljenicima, o prijetnjama je obaviještena i policija, no Beljak i dalje radi što želi i za samo nekoliko dana ponovno će biti izabran za predsjednika jer je sve protukandidate eliminirao i prije nego li su se uspjeli kandidirati.

– U grubo rečeno, to je dugoročna eliminacija svih neistomišljenika. Probali su Beljaka urazumiti i saborska zastupnica Ana Marija Petin kao i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, no bezuspješno. Ja u tome jednostavno ne mogu i ne želim više sudjelovati, ali nadam se da će se Krešom Beljakom pozabaviti vlasti jer ne samo da je kršio Statut stranke već je kršio i Ustav RH. Pa on se kao saborski zastupnik zakleo da će se u svom radu držati Ustava i zakona, a onda bez da trepne zatire ustavna prava članova stranke – zaključuje Horvat.

Ako ne Beljakovi obračuni s neistomišljenicima, HSS-ovce koji su bili protiv nacionalne koalicije sa SDP-om na odlazak bi potaknuti mogla nova takva koalicija. Prema riječima Stjepana Horvata, koje su za Dalje.com potvrdili još neki HSS-ovci dobro upoznati sa situacijom, želja Kreše Beljaka je sa SDP-om izaći i na lokalne izbore u Zagrebu.