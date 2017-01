Razgovarali smo s Marinkom Tomićem, ravnateljem Ustanove Upravljanje sportskim projektima koji nam je otkrio sve o “Snježnoj Kraljici”, koja imena dolaze i kakva iznenađenja čekaju posjetitelje. No, za portal dalje.com ispričao je i kako je biti na dužnosti jedne takve važne ustanove.

RSC Jarun, SP Mladost, bazenski kompleks Utrina, bazenski kompleks Svetice, Zimsko plivalište Mladost, bazen Iver, SRC Šalata, klizalište Velesajam, Hipodrom Zagreb- svi ovi objekti su pod vašom inegerencijom. Kako se osjećate biti odgovornim za tako velik projekt kao što je Ustanova Upravljanja sportskim objektima?

I ne samo ti. Sportske dvorane, Trešnjevka, poznatija kao Kutija šibica, Peščenica, Dubrava, Trnsko, Sutinska vrela i naša najpopularnija dvorana Dom sportova povjerene su od Grada na upravljanje ustanovi Upravljanje sportskim objektima. Da ne zaboravim u našem sustavu je i dvorana košarkaškog centra Dražen Petrović kao i Park Bundek, Teniski centar Maksimir i ŠRC Maksimirska naselja.

Ovotjednom odlukom Gradske skupštine naša Ustanova preuzeti će i upravljanje i SRC Sopot.

Samo nabrajanje objekata kojim upravlja Ustanova iziskuje vrijeme a možete onda zamisliti koji je osjećaj voditi svakodnevnu brigu o objektima koje svaki dan posjećuju tisuće naših sugrađana i sportaša.

Svaki objekt ima svoje specifičnosti, svoju povijest, svoju priču, ali su svi istovremeno harmonizirani kroz jedinstveno upravljanje Ustanove, a to moram priznati nije uvijek lako.

To je veliki izazov za svakog ravnatelja. Svakodnevno sam u prilici odgovarati na mnogobrojna pitanja naših korisnika i svojih zaposlenika. Slušam njihove probleme, njihove brige i pokušavam im odgovoriti najbolje što znam, koristeći svoje dugogodišnje iskustvo koje sam stekao radeći u velikim poduzećima, s poduzetnicima u zadnjih 20 godina. Kroz razgovore pokušavam razumjeti uzroke problema, predlagati rješenja i poticati nužne promjene.

Kako izgleda Vaš radni dan obzirom na sve objekte koje morate pratiti?

Svaki dan je drugačiji – novi ljudi, novi izazovi, novi ciljevi. Jednom riječju mogao bi reći da je vrlo dinamično i u kratkom roku potrebno je dosta toga obuhvatiti.

Moj radni dan počinje u sedam sati u Domu sportova gdje je uprava Ustanove. Nakon pregleda mailova i pošte sastanak uz kavu s prvim suradnicima i dogovor o dnevnim aktivnostima. Nastojim da svaki dan obiđem barem jedan od objekata koji Ustanova upravlja. Dobar tim je garancija uspjeha.

Kad ste stupili na dužnost i tko Vas je pozvao da ravnate jednom tako važnom institucijom, koje su Vaše kvalifikacije?

Moj posao u Ustanovi počeo je 2015. godine. Odabran sam na Javnom natječaju na osnovu mojih kompetencija i predloženog plana rada i razvoja. Moj profesionalni put je netipičan put, od jednog stručnjaka za tehničke poslove sa završenim Ekonomskim fakultetom, radio sam u javnom i privatnom sektoru. Osobno mislim da mi je stečeno iskustvo pomoglo da danas na svom poslu razmišljam “out of the box“. Bez obzira na stalnu edukaciju i rad, u životu je potrebno i zrnce sreće – da se nađete u pravoj kompaniji, u pravo vrijeme i da budete okruženi s pravim ljudima koji mogu prepoznati vaš talent i dati vam šansu da se dalje razvijete.

Upravo to se meni dogodilo u Ustanovi gdje sam zahvaljujući predloženom programu rada i razvoja , uz prepoznate socijalne i komunikacijske vještine , dobio šansu za ostvarenje svoje vizije.

Što kažete na navode da ste posao dobili samo jer ste Bandićev sumještanin? Navodno na sve sastanke vodite Dragutina Žiljka, inače zaduženog za Snježnu kraljicu, a ako Žiljak nije pri ruci tad vam pomaže njegov sin?

Pa za naše društvo je karakteristično da kreira priče koje zabavljaju javnost.

U svibnju prošle godine je završen kompleks Svetice. Što biste istaknuli kao njegovu najveću prednost?

Građani su dobili predivan kompleks na uporabu. Oni su najzaslužniji da se bazen izgradio i da je istočni dio grada dobio svoj bazen. Velika posjećenost i brojne pohvale je ono što nas veseli, a ujedno i dokaz ispravnosti naše razvojne koncepcije.

Što se dogodilo s Borom Stipićem kad mu je uručen otkaz u rujnu na mjesto vašeg zamjenika, ali je i službeno postao voditelj bazena na Sveticama, čiji je bio koordinator. Došlo je do tučnjave, možete li reći kako je to izgledalo i odvija li se kakav postupak protiv gospodina Stipića ili Vas zbog tog?

Obzirom da se radi o sudskom postupku suzdržao bih se od komentiranja istog.

21.12. otvoren je Crveni spust za građane, kad možemo očekivati “upogonjenje” ostalih sljemenskih staza? 2015. “Snježna kraljica” je otkazana drugi put u tri godine, vožnje su se prebacile u talijansko zimovalište Santa Caterinu. Koliki je bio gubitak?

Skijaška sezona na Sljemenu otvorena je 20.12. noćnim skijanjem, a Crveni spust potpuno je spreman za Snježnu kraljicu. U procesu smo proizvodnje snijega na Zelenom spustu i Činovničkoj livadi. Ako će biti povoljni vremenski uvjeti nadam se da ćemo uspjeti i to zasniježiti prije Kupa, tako da će Sljeme biti u punom profilu otvoreno za skijaše.

Trka je osigurana pa osim što su građani bili uskraćeni za taj sportski događaj gubitaka nije bilo.

Očito Vas ne zabrinjava nedostatak snijega jer je počela prodaja ulaznica za “Snježnu Kraljicu”, je li sve spremno i po čemu se ona razlikuje od ostalih takvih utrka u svijetu? Naime, od sudionika do posjetitelja- svi uvijek rado naglašavaju da se rado vraćaju.

Snježna kraljica 2017. održat će se 3. i 5. siječnja. Zagreb i Sljeme potpuno su spremni za održavanje ovog iznimnog sportskog događaja, koji će biti pojačan proslavom pedesete godišnjice Svjetskog skijaškog kupa u centru Zagreba. Spomenuo sam da smo u procesu proizvodnje snijega na Zelenom spustu i Činovničkoj livadi, pa ga neće nedostajati i za potrebe „Snježne kraljice“.

Posebna pogodnost ovogodišnje Snježne kraljice je dvostruko jeftinija cijena ulaznica. Za žensku utrku ona iznosi 30 kuna, za mušku 50, a paket za obje utrke 60 kuna. U cijenu ulaznica uključen je prijevoz autobusima na Sljeme s Mihaljevca i iz Stubičkih toplica, zabavni program na Krumpirištu te konzumacija hrane i pića. Ovakvom ponudom Sljeme je jedinstveno u svijetu.

Sprema li “Snježna kraljica” ove godine kakvo iznenađenje?

U sklopu Snježne kraljice održat će se i proslava pedesete obljetnice Svjetskog skijaškog kupa. Činjenica je da je 5. siječnja 2017. nas zapala čast da se na taj dan obilježava 50 godina od prve utrke Svjetskog kupa. U razradi tog koncepta pripremili smo jedan prigodan program i dosjetili smo se da bismo mogli spustiti skijanje u grad. Najprije će se najboljih 15 slalomaša spustiti po skijaškoj stazi u Bakačevoj ulici. Znači, oni će po svoje brojeve na Trg doći na skijama. To je jedinstveni događaj, jedinstveno izvlačenje startnih brojeva. Nakon toga imamo defile predstavnika organizatora Svjetskog kupa i nakon tog defilea imamo utrku. To je posebna utrka ukupnih pobjednika Svjetskog kupa.

Snježnom stazom od kružnog toga ispred Katedrale do Manduševca na Trgu bana Jelačića spustit će se i Janica i Ivica Kostelić. Skijanje u centru grada prvi je događaj takve vrste na svijetu, a snijeg će ostati na korištenje građanima do polovice mjeseca.

Koja imena su potvrdila svoj dolazak na “Snježnu Kraljicu”?

Sljemenske utrke svake godine ugošćuju 150 najboljih svjetskih slalomašica i slalomaša te više od 200 članova ekipa iz oko 25 zemalja s četiriju kontinenata, a predviđa se da će i ove sezone Snježnu kraljicu pratiti oko 500 domaćih i stranih novinara i fotoreportera. Hrvatsku će na slalomskim utrkama Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa „Snow Queen Trophy“ 2017. predstavljati naši sljedeći natjecatelji: uz najuspješnijeg hrvatskog skijaša, legendarnog Ivicu Kostelića, muški slalom vozit će i Matej Vidović, Istok Rodeš, Filip Zubčić, i Elias Kolega, mladi skijaši od kojih neki već ostvaruju dobre rezultate, a na startu ženske sljemenske utrke od hrvatskih skijašica bit će Leona Popović.