Iz jutrašnjeg chata s Matejem Bodulom, predsjednikom Zagreb Bulldogs lacrosse tima, doznajemo o skorom organiziraju hrvatske lacrosse lige, prednostima lacrossea i uopće odazivu na taj sport. Nastoje predstaviti i zainteresirati za sport diljem Hrvatske, a slijedi i osnivanje klubova u Varaždinu i Splitu.

Vedrana Mišković

Pozdrav 🙂 za početak da uvedemo čitatelje u lacrosse – koje su njegove prednosti, odnosno po čemu je taj sport drugačiji od drugih?

Matej Bodul

Najveća prednost lacrosse-a, tj. ono što zasigurno najviše privlači ljude tom sportu, je njegova dinamičnost. Sport je iznimno brz i zbog dozvoljenog fizičkog “full” contacta, čini ga jednim od najbržih, ali i najzahtjevnijih timskih sportova.

Vedrana Mišković

A kakav je odaziv na lacrosse u Zagrebu? Jeste li jedini takav tim?

Matej Bodul

Odaziv je odličan, osobito nakon formiranja lacrosse reprezentacije ovoga ljeta koja je sudjelovala na prvom međunarodnom natjecanju. Ljudi su primjetili ozbiljnost projekta i sve više ih se upušta u avanturu isprobavanja sporta. Srećom, ljudi zaduženi za organizaciju i vođenje lacrosse-a u Hrvatskoj su stvarno učinili golem posao po pitanju razvoja, tako da očekujemo na proljeće formiranje ekipa u Varaždinu i Splitu, gdje već imamo ljude koji rade na osnivanju novih projekata.

Vedrana Mišković

Dakle, jedini ste zagrebački lacrosse tim. Izgleda da popravljate, odnosno izgrađujete imidž lacrossea u Hrvatskoj. Spomenuli ste međunarodna natjecanja, na kakvim još natjecanjima sudjelujete – neke regionalne lige?

Matej Bodul

Trenutno se klub natječe u austrijskoj ligi. Do prošle godine smo sudjelovali i u regionalnoj CELL ligi s kolegama iz Mađarske, Slovenije i Srbije, ali odlaskom budimpeštanskog kluba iz lige se taj projekt polako ugasio

Ali za sada nam je fokus na proljeće započeti hrvatsku ligu.

Vedrana Mišković

Možemo reći da za sada razvoj lige u Hrvatskoj ide prema planu. Kažete da je to u fokusu, jeste li vi među inicijatorima te domaće lige?

Matej Bodul

Ja osobno, ne, ako na to misliš. Domaća liga je sljedeći logični korak u razvoju lacrosse-a u Hrvatskoj. Cilj, a i dugogodišnji san je vidjeti kako se sport igra u drugim gradovima i probati predstaviti sport diljem Hrvatske.

Sport je iznimno zabavan i definitivno osvježenje u širokom spektru konvencionalnih hrvatskih sportova.

Vedrana Mišković

Da se vratimo na vaš klub, gdje trenirate, je li to jos uvijek na terenu NK Trnja, i kako se financirate. Pomaže li vam Grad Zagreb?

Matej Bodul

Tako je, NK Trnje je mjesto na kojem smo trenutno stacionirani, s obzirom da su oni jedni od rijetkih ljudi koji su nam pomogli u našem nastojanju da razvijemo sport bi ih i ovim putem pozdravio i zahvalio im se na svemu. Osim spomenutih kolega iz NK Trnje i nekolicine entuzijasta iz SAD-a, cijeli projekt ovisi na nama koji volimo ovaj sport i želimo da se što više razvije.

Vedrana Mišković

Super, znači sve je na mjestu… A imate li ženski tim i trenirate li klince?

Matej Bodul

Ima zainteresiranih cura i već neko vrijeme se trudimo osnovati i ženski tim, a rad s mlađim uzrastima zahtjeva ipak značajniju organizaciju i logistiku koju nažalost trenutno nemamo.

Autor: Vedrana Mišković