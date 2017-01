Mirakul Edukacijski centar je za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine pripremio niz edukacija koje su dugotrajno i pažljivo razvijane prema promjenama u poslovnom okruženju, novim tehnološkim trendovima, ali i prema interesu polaznika i klijenata. Kako bi svi edukacijski programi pružili najvišu razinu kvalitete, u smislu organizacije, stručnosti predavača i praktičnih vještina koje polaznici steknu, Mirakul kontinuirano provodi evaluacije seminara te na dnevnoj bazi prikuplja informacije o potrebama i željama klijenata.

Cjeloživotno obrazovanje i kontinuirano usavršavanje poslovnih znanja i vještina predstavljaju imperativ za održavanje konkurentnosti, kako zaposlenika, tako i tvrtki i institucija. Nakon godina krize tvrtke su ponovno znatno povećale ulaganja u ljudske potencijale, koji čine temelj uspjeha svake organizacije.

U sklopu Mirakul Akademije dva puta godišnje upisuju se i nove generacije polaznika višemjesečnih specijalističkih programa vezanih uz Internet marketing, HR management, Prodaju, Community management te pripremu i provedbu projekata za EU fondove, financije i Project management. Mini MBA EXECUTIVE LEADERSHIP program je na zahtjev polaznika od ove godine dodatno proširen sa dvije vrhunske leadership teme. Svi programi polaznicima pružaju sveobuhvatna znanja iz područja njihovog interesa..

FINANCIJE I MANAGEMENT

Siječanj

Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta, 18. siječnja 2017., Zagreb

Izrada investicijske studije/studije izvedivosti, 19. i 20. siječnja 2017., Zagreb

Kontroling – izvor ključnih financijskih informacija za uspješno odlučivanje, 27. siječnja 2017., Zagreb

Transformacija kompanije-reorganizacija i programi restrukturiranja, 27. siječnja 2017., Zagreb

Veljača

Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova), 2. – 3. veljače 2017., Zagreb

Upravljanje projektnim rizicima i nabavom, 8. veljače 2017., Zagreb

Upravljanje projektima, 15. – 16. veljače 2017., Zagreb

Kako implementirati i provoditi strategiju i poslovne planove, 15. – 16. veljače 2017., Zagreb

Računovodstveno praćenje ulaganja u instrumente tržišta kapitala i instrumente tržišta novca, 16. veljače 2017., Zagreb

Analiza financijskih izvještaja, 23. – 24. veljače 2017., Zagreb

Kontroling u funkciji poslovne uspješnosti, 24. veljače 2017., Zagreb

Strateško upravljanje ljudskim resursima, 24. veljače 2017., Zagreb

Ožujak

Kontroling prodaje i ključnih kupaca, 2. ožujka 2017., Zagreb

Projekt i upravljanje projektom, PMBOK, 2. ožujka 2017., Zagreb

Upravljanje troškovima i ulaganjima, 3. ožujka 2017., Zagreb

Upravljanje vremenom i opsegom projekta,15. ožujka 2017., Zagreb

Analiza radnog mjesta, selekcija i integracija zaposlenika, 17. ožujka 2017., Zagreb

Procjena vrijednosti poduzeća, 23. – 24. ožujka 2017., Zagreb

Financijsko planiranje i upravljanje likvidnošću, 24. ožujka 2017., Zagreb

Efikasno upravljanje i organizacijske vještine, 24. ožujka 2017., Zagreb

Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta, 29. ožujka 2017., Zagreb

Restrukturiranje – prilagodba organizacije novonastalim tržišnim uvjetima, 30. – 31. ožujka 2017., Zagreb

Travanj

Kako prepoznati i razumjeti računovodstvene manipulacije, 7. travnja 2017., Zagreb

Strateško i operativno planiranje, 6. travnja 2017., Zagreb

Model praćenja radne uspješnosti-Performance Appraisal, 7. travnja 2017., Zagreb

Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta, 12. travnja 2017., Zagreb

Poslovna komunikacija i bonton, 21. travnja 2017., Zagreb

Organizacija i vođenje poslovnih sastanaka, 26. travnja 2017., Zagreb

Upravljanje projektnim rizicima i nabavom, 26. travnja 2017., Zagreb

Financiranje poslovanja, 27. travnja 2017., Zagreb

Upravljanje financijskim rizicima, 28. travnja 2017., Zagreb

Svibanj

Efikasno upravljanje i organizacijske vještine, 5. svibnja 2017., Zagreb

Building Your Leadership Skills, 5. svibnja 2017., Zagreb

Upravljanje talentima-Talent Management, 12. svibnja 2017., Zagreb

Developing Leaders in Others – How to Build Relationship with Your People?, 12. svibnja 2017., Zagreb

Izrada investicijske studije/studije izvedivosti, 18. – 19. svibnja 2017., Zagreb

Change Leadership & Leadership self-assessment, 19. svibnja 2017., Zagreb

Executive leadership Decision Making and Strategic Planning, 26. svibnja 2017., Zagreb

Lipanj

Financije za nefinancijaše, 1. – 2. lipnja 2017., Zagreb

Finance for Executives, 2. lipnja 2017. Zagreb

Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i troškova), 7. – 8. lipnja 2017., Zagreb

Kontroling – izvor ključnih financijskih informacija za uspješno odlučivanje, 14. lipnja 2017., Zagreb

Kontroling prodaje i ključnih kupaca, 28. lipnja 2017., Zagreb

Kontroling u funkciji poslovne uspješnosti, 29. lipnja 2017., Zagreb

Organizacijski sustav motiviranja i nagrađivanja-Reward Management, 2. lipnja 2017., Zagreb

Transformacija kompanije-reorganizacija i programi restrukturiranja, 30. lipnja 2017., Zagreb

MARKETING I PRODAJA

Siječanj

Izrada komunikacijske strategije i kreiranje marketing plana, 25. siječnja 2017., Zagreb

Vještine prodajne prezentacije, 26. siječnja 2017., Zagreb

Veljača

SEO-Optimizacija web stranica za tražilice, 3. veljače 2017., Zagreb

Pregovaranje u prodaji, 10. veljače 2017., Zagreb

Prodajna analiza i alati za mjerenje rezultata prodaje, 17. veljače 2017., Zagreb

Google Analytics-analiza uspješnosti web sjedišta, 24. veljače 2017., Zagreb

Ožujak

NLP u prodaji, 3. ožujka 2017., Zagreb

Mobilni marketing, 8. ožujka 2017., Zagreb

Planiranje i praćenje prodaje, 8. ožujka 2017., Zagreb

Integrirana marketinška komunikacija na Internetu, 17. ožujka 2017., Zagreb

Online odnosi s javnošću i krizno komuniciranje, 22. ožujka 2017., Zagreb

Napredne prodajne vještine, 29. ožujka 2017, Zagreb

Travanj

Internet marketing, 7. travnja 2017., Zagreb

Strateško upravljanje prodajom, 7. travnja 2017., Zagreb

Upravljanje web projektima i prodaja putem Interneta, 27. travnja 2017., Zagreb

Svibanj

SMM – Marketing na društvenim mrežama, 18. – 19. svibnja 2017., Zagreb

Prodajna analiza i alati za mjerenje rezultata prodaje, 31. svibnja 2017., Zagreb

Lipanj

Strategija nastupa na društvenim mrežama, 8. – 9. lipnja 2017., Zagreb

Google AdWords-osnovni modul, 8. lipnja 2017., Zagreb

Napredno korištenje društvenih mreža, 29. – 30. lipnja 2017., Zagreb

Google AdWords-napredni modul, 30. lipnja 2017., Zagreb

EU FONDOVI

Ožujak

EU kohezijska politika, strukturni fondovi i Kohezijski fond te programi zajednice, 23. i 24. ožujka 2017., Zagreb

Upravljanje projektnim ciklusom-priprema EU projekata za prijavu na natječaje, 6. i 7. travnja 2017., Zagreb

Travanj

Evaluacija i provedba EU projekata, 27. i 28. travnja 2017., Zagreb

MIRAKUL AKADEMIJA:

HR Akademija – razvoj ljudskih potencijala, 24. veljače – 30. lipnja 2017.

Financijska Akademija, 23. veljače – 8. rujna 2017.

Project management Akademija, 2. ožujka – 26. travnja 2017.

Prodajna Akademija, 8. ožujka – 27. rujna 2017.

Internet marketing Akademija, 17. ožujka – 22. rujna 2017.

Voditelj projekata za EU fondove, 23. ožujka -28. travnja 2017.

Mini MBA – Executive leadership, 5. svibnja – 2. lipnja 2017.

Community manager Akademija, 18. svibnja – 30. lipnja 2017.

U tijeku su upisi svih Akademija. Prijavite se na vrijeme i iskoristite promotivne cijene!

Predavači s kojima surađuju vrhunski su stručnjaci u svom području, imaju minimalno 10 godina managerskog iskustva, održali su brojne seminare i radionice te sudjelovali na nizu stručnih konferencija i poslovnih skupova. Većina dolazi iz poduzetničkog okruženja, imaju svoje uspješne tvrtke te polaznicima prenose osobna iskustva.

Sve dodatne informacije o seminarima i programima, predavačima i uvjetima upisa mogu se naći na web stranicama www.mirakul.hr/edukacijski-centar/seminari.