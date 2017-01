Najuspješnija skijašica Svjetskog kupa, rekorderka po broju osvojenih Velikih globusa, Annemarie Moser-Pröll doputovala je u Zagreb s velikim osmijehom na licu.

„U Zagrebu mi je jako lijepo i oduševljena sam što ću skijati ovdje“, rekla je Moser-Pröll.

„Ideja o skijanju na glavnom trgu je sjajna. Prekrasno je što će ljudi ovdje vidjeti nekad najbolje skijaše svijeta kako opet skijaju. Mislim da bi takvo nešto mogao napraviti i Beč, koji isto ima predispozicije za to. Bilo bi to prekrasno,“ poručila je velika Austrijanka.

U kratkom razgovoru prisjetila se svoje veličanstvene karijere u kojoj je, izneđi ostalog, osvojila šest Velikih globusa. Nakon pet uzastopnih ukupnih pobjeda u nizu od 1971. do 1975. Moser-Pröll je napravila stanku od godine dana zbog bolesti oca. Vratila se skijanju poslije njegove smrti, a onda ponovo 1979. godine ostvarila još jednu ukupnu pobjedu. Možda je mogla osvojiti više da nije tu godinu dana mirovala, međutim njoj to nije problem. Ona će više pamtiti jednu drugu priliku koju je propustila za još jedan Veliki globus 1978. godine.

„Ono što me stvarno boli je kad sam u sezoni 1977/78. u veleslalomu u Val d’Isereu bila druga, a na kraju su me diskvalificirali jer sam imala na sebi krivi kombinezon. U to doba za drugo mjesto dobivalo se 20 bodova, koje su mi onda oduzeli, a na kraju sezone nedostajalo mi je četiri boda do ukupne pobjede. Veliki globus tad je odnijela Hanni Wenzel“, prisjetila se Moser-Pröll.

„Zahvalna sam što sam skijala u svoje vrijeme, ali lijepo je da se danas od skijanja može zaraditi više, jer su veće opasnosti i šanse za ozljede. Ja sam mogla živjeti od skijanja, ali ne i zaraditi toliko da bi se mogla osigurati za život nakon skijanja kao što je to moguće danas. Skijaši to sigurno zaslužuju,“ zaključila je Moser-Pröll.

(snowqueentrophy.com)