U “Intervjuu tjedna Media servisa- ususret lokalnim izborima” gostovala je kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Anka Mrak Taritaš. HNSova kandidatkinja smatra da u prvom krugu pobjede neće biti. Već u prvoj godini mandata riješila bi probleme s vodom i kanalizacijom, a spremna je zbog nekih poteza i “dobiti po bubrezima”. Tvrdi da ona neće završiti u “muzeju neispunjenih obećanja”…

Mrak Taritaš jasno kaže da pobjedu u prvom krugu lokalnih izbora 21. svibnja ne očekuje. Bit će to žestoka borba u dva kruga, uz sebe ondje vidi i Milana Bandića, za kojeg kaže da šesti mandat neće osvojiti. Svjesna je da će “biti tijesno”, a osvoji li mandat, s njezinim dolaskom na vlast klasičnih čistki neće biti…

– Za sve stručne ljude, a ja vjerujem da ih ima puno, a meni je uvijek žao da u kontekstu nepotizama i zapošljavanja takvih, stručnost bude u drugom planu. Ima apsolutno mjesta za sve one koji su stručni i koji dobro rade svoj posao, a sigurno će ga raditi i dalje

I dok aktualni gradonačelnik tvrdi da je manje od 1 posto zagrepčana bez vodovoda, Mrak Taritaš kaže da to nije istina. Kaže da je u takvoj situaciji između 5 i 10 posto građana…

– To se da brzo riješiti, znate, snimite stanje i kada je riječ o toj bazičnoj infrastrukturi moguće je to riješiti u prvoj godini mandata, apsolutno.

Obećanja će dati, ali isto tako i ispuniti, kaže, a u tzv. muzeju neispunjenih obećanja na kraju eventualnog mandata ne planira biti eksponat. Tko god da pobjedi u bitku sa otpadom morat će ići. Mrak Taritaš kaže da je za kompletno rješenje problema potrebno dosta vremena, no da se poslu oko otpada mora odmah prionuti…

– Da građani plaćaju otpad po količini koju proizvode, da zeleni otoci funkcioniraju, da se reciklira kroz gradska poduzeća sve ono što je moguće reciklirati, da se naprave sortirnice i da započnete sa projektom drugačijeg rješavanja otpada, i taj projekt može biti do kraja riješen kroz jedno pet, šest godina.

Kod GUPa ne planira nova širenja na zelene površine. Grad, kaže, mora iskoristiti i revitalizirati one dijelove koji su u razvoju preskočeni, poput Trnja ili Peščenice…

– Naglašavam Gredelj koji sigurno može biti novi Manhattan, ali to nije projekt od jedne godine, nego od dvadesetak godina, no treba krenuti sada. Naglašavam tu i Velesajam koji treba staviti u funkciju da ne bude skladište i Sveučilišta bolnica koja nije više bolnica na kraju grada nego treba ostvariti svoj potencijal.

Kao dugoročni projekti koje zagovara spominju se i dva mosta koja bi gradila da bi se promet u gradu rasteretio. Za izgradnju onoga koji bio bio produžetak Strojarske ulice vrlo je izvjesno da bi se “maknuti” trebalo i pozamašan broj kuća. Projekt postoji od 70.-ih godina prošlog stoljća, no nitko, kaže, nije htio “zagristi tu gorku jabuku”. Ona tvrdi da hoće. Sklizak teren za jednog političara, rekli bi mnogi…

– Ja imam viziju i ideju i spremna sam zaista za to, ja to kažem, malo i dobiti po bubrezima, i izdržati i istrpjeti i istrpjeti kritike.

U kampanji će potrošiti minimalno 400 tisuća kuna, gornja granica je milijun, ali kaže da će ostati daleko od nje. Osvrnula se i na poreznu reformu, konkretno, uvođenje poreza na nekretnine umjesto komunalne naknade, od 1. siječnja 2018.godine. Zagreb već kasni s evidencijom stotina tisuća nekretnina, kaže, i posao neće na vrijeme biti obavljen…

– 300 je tisuća samo stanova u Zagrebu. Od njih, vjerujte mi, sigurno pola nije evidentirano u stvarnoj površini ili je neki problem. Dakle, to je užasno veliki posao i s tim se neće stići do 1.1.2018. godine, no mislim da je to problem na razini države. Izjednostavnog razloga – Grad Zagreb to neće stići, brdo lokalnih jedinica jednako tako nema evidentirane nekretnine. Doći će, očekujem, do prolongiranja tog roka – rekla je Mrak Taritaš.

Osvrnula se i na 100 dana Vlade Andreja Plenkovića. Kaže da MOST kao mlađi partner još nije svjestan da je preuzeo odgovornost za državu i da se tako ne ponaša. Plenkoviću čestita za ono što je učinio u stranci, no kao premijer čestitku ne zaslužuje, jer u toj ulozi jednostavno nije jednako odlučan…

– Očekujem tu više odlučnosti i očekujem odgovornosti i očekujem zaista više nekakvih stvari koje bi trebale doći.