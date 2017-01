Muzej automobila Ferdinand Budicki ove godine neće sudjelovati u manifestaciji “Noć muzeja” koja će se održati 27. siječnja. Iako jedini hrvatski muzej automobila tijekom te jedne noći posjeti i do 15 tisuća ljudi, njegovi voditelji odlučili su ne sudjelovati u manifestaciji jer već drugu godinu za redom od Ministarstva kulture nisu dobili ni lipu.

Prema riječima voditelja Muzeja automobila, Valentina Valjka, od 2013. do 2015., redovito su dobivali sredstva Ministarstva kulture. Iako se radilo o simboličnim iznosima od 30-ak tisuća kuna godišnje, puno im je to značilo obzirom da su muzej koji se prostire na 1500 četvornih metara i ima preko stotinu eksponata sami podigli na noge, uglavnom o vlastitom trošku. Tijekom “Noći muzeja” znalo ih je posjetiti i do 15 tisuća ljudi. No, 2016. izostala je financijska potpora Ministarstva kulture, a isto se dogodilo i ove pa su se u muzeju, zbog velikih financijskih troškova sudjelovanja u “Noći muzeja”, odlučili na povlačenje iz ovogodišnje manifestacije.

– Zbog potpunog odsustva evaluacije svih postignutih rezultata u protekle četiri godine vezanih za rad i djelovanje Muzeja automobila Ferdinand Budicki od strane Ministarstva kulture RH i Muzejskog kulturnog vijeća (preko 50 tisuća posjetitelja na protekle četiri “Noći muzeja”), Muzej automobila Ferdinand Budicki neće sudjelovati u službenom programu 12. “Noći muzeja” koja će se dogoditi 27. siječnja 2017. godine. Kao Muzej koji nema financijsku potporu Ministarstva kulture (odbijeni svi predloženi programi za ovu i proteklu godinu) i koji se održava volonterskim radom članova udruge, nismo više u mogućnosti besplatno primiti toliko velik broj posjetitelja. Vrata Muzeja za “Noć muzeja” bit će otvorena i ulaz će biti moguć uz kupljenu ulaznicu. Besplatan ulaz omogućit ćemo osobama s psiho-fizičkim oštećenjima, hrvatskim braniteljima i umirovljenicima, hvala na razumijevanju – stoji, između ostalog, na Facebook zidu voditelja Muzeja automobila Valentina Valjka.

Iz Ministarstva kulture, na naš upit, poslali su nam šturo objašnjenje koje prenosimo u cijelosti:

– Poštovani, nastavno na Vaš upit obavještavamo da je OTK Ferdinand Budiciki prijavio na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, pod muzejsko-galerijsku djelatnost, program Noć Muzeja te programe vizualne djelatnosti: Edukativne radionice i učionice “Bešte ljudi – ide auto”, Izložbu “Povijest automobilizma u Hrvatskoj 1945-1985” i Katalog Muzeja automobila Ferdinand Budicki (katalog je već financiran). Sve programe su sukladno temeljnim kriterijima razmatrala i vrednovala nadležna Vijeća, savjetodavna tijela ministrice kulture. Vezano uz program Noć muzeja, Ministarstvo kulture sufinancira ovu manifestaciju organizatoru, Hrvatskom muzejskom društvu, dok se pojedinačna događanja koja pripremaju muzejske ustanove ne sufinanciraju – stoji u odgovoru Ministarstva kulture portalu Dalje.com, no nije objašnjeno zašto već drugu godinu za redom Muzej automobila nije dobio nikakvu, pa ni donedavnu simboličnu, novčanu potporu.

– Ministarstvo kulture u vidu javnih potreba u kulturi godišnje raspolaže s oko 7.5 milijuna kuna, no već drugu godinu za redom za Muzej automobila nije se mogla pronaći ni jedna jedina kuna, unatoč svim rezultatima koje smo tijekom godina sami postigli. To je ona klasična hrvatska priča – ako ste u sustavu, dobivate novac, no ako niste, ne dobivate ga – kategoričan je u razgovoru za Dalje.com bio Valentino Valjak.

Iako cijena ulaznice od 30 kuna za odrasle odnosno 20 kuna za djecu nije visoka, neće si svi moći priuštiti razgledavanje starodobnih automobila i raznih drugih prometala koja se mogu naći u Muzeju automobila u Ulici kneza Ljudevita Posavskog 48. Sigurni smo, na žalost, da će zbog toga i red, koji se tijekom “Noći muzeja” znao protegnuti od ulaza u zgradu pa nekoliko stotina metara niz ulicu, ove godine biti puno manji.