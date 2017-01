Dragutin Lesar: “I dajte mi sada samo jedan razlog zašto Zagreb ne bi bio domaćin Zimskim olimpijskim igrama 2026? Kaligula može sve!

Soči 2014 , Pyeongchang 2018 , Peking 2022 i Zagreb 2026.” – ovo je samo jedan od Facebook statusa korisnika koji su zgoženi nanonošenjem snijega niz Bakačevu ulicu.

Na Facebooku jedan novinar nastavlja u revijalnom tonu: ” Vidio sam danas ono na trgu, ne znam kako da proizvod tog ludila uopće nazovem… reko bi balaš – pre ih puštali za vikend a sad ravno pred kamere… ja bih dodao – i za gradonačelnike…

28 miljuna kuna to košta, ove godine, taj cirkus. Ovo na trgu – 35 000 kuna – metar te staze. Stvarno vrijedi ona da kad su krize i siromaštvo – daj narodu igara i sve pet.

Pisao sam o tome već nekoliko puta, ali kako se dijagnoza dotičnog bandita pogoršava – vrijedi ponovit tu su od početka samog polupani lončići; dakle, ne organziraju se utrke zbog utrke, nego da bi ste donijeli reklamu skijalištima koja po tom postaju pravi turistički centri. Nikada Kitzbühel ili Garmisch-Partenkirchen npr. ne bi bili to što jesu da nemaju utrke svjetskog kupa, i tu je zapravo bila fantastična prilika da dobijemo jedan pravi centar (kad se već to s Kostelićima dogodilo kako se dogodilo) ali upravo na Bjelolasici, pa cijela regija se mogla od toga razviti i tada bi sve to imalo smisla, i tada bi ostavština Kostelića bila ne vječna, ali prava, na mjestu. Zašto su oni pristali na ovakav vašar to samo oni znaju – jer oni znaju i kako to sve funkcionira… pa nije pobogu da Munchen ili Beč ne mogu organizirati ovako nešto i da nemaju svoja brda, dakako da mogu i da imaju sto puta više para, ali nisu to radili jer jednostavno tamo se stvari rade planski, a ne stihijski po nalogu lokalnog šerifa koji ulupava milijune da bi organizirao tulume za “kao neku vip” ekipu… a reklama, ma kakva reklama, pa tko dolazi u zagreb zbog toga, pa to je smiješno…”

-Jedva čekam da Formula 1 pojuri gornjim gradom

-Navodno u katedrali na ispovijedi dobiš dva slaloma i jedan spust….

-Ja sam uvjeren da ovaj Bandić duva! On si pred spavanje smota jednu i onda brije ! “Kaj nebi mogli dofurat tone snijega i da se skijamo po gradu ? Tak da me nebi čudilo da zabrije da uz 4 skakaonice doda i 5. ZAGREB!

-Ajmo sada opet hvaliti ljude što rade skijaške staze po Sljemenima i Zagrebima. Ajmo im uplaćivati neki vid financijske pomoći jer oni najvjerovatnije rade za badava. Oni su to zaslužili. A ne mi koji spavamo dok heroji krvare. Nevjerovatna doza licemjerja. Ničiji posao nije vrijedan osim navažanja snijega.To je to.To je posao budućnosti.

,nižu se komentari, a nije ostala dužna ni statirična stranica sprdex. hr koja je objavila tekst pod naslovom:

Nakon skijaške utrke na Trgu Bandić najavio trajektnu liniju Borongaj-Remiza.

Poznati satiričar Ja-Zmaj napravio je i nekoliko zanimljivih fotomontaža- što bi iduće Bandiću moglo pasti na pamet.

Da gradonačelnika ne brine mišljenje sugrađana, to je odavno poznato. U 17 godina na vlasti nije reagirao ni na jedan prosvjed- poput onih za Britanac ili za spas Cvjetnog trga. Najsvježiji je “slučaj Jabuka” kad su redari Bilić-Erića pod krinkom noći odvojili terasu od kluba, da bi iz Grada najprije rekli kako terasa uopće na pripada klubu, a zatim dali sasvim drugo objašnjenje- ne odgovara im vodstvo kluba. I dok se građani zabavljaju montažama i statusima- trka s lažnim snijegom bit će održana. Jer uvijek se na kraju smije- gradonačelnik.