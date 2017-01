Zašto Boris Lalovac nije ispitan zbog obiteljskog nasilja, iako ga je bivša supruga prijavila još sredinom rujna prošle godine. Što radi DORH kojemu je policija predala slučaj, zašto medijima priča Tončike Lalovac, bivše supruge potpredsjednika SDP-a i nekadašnjeg Milanovićevog ministra financija, nije bila zanimljiva, zašto su udruge zakazale. Boli li manje kad se “udara lijevom rukom”, boli li manje kad ruka pripada političaru, moćniku ili tajkunu – razgovarali smo o tome sa stručnjakinjom za komunikologiju Ankicom Mamić, potpredsjednikom Hrvatskog helsinškog odbora Igorom Peternelom i autoricom knjige “Sandročka zlostavljana” Sandrom Petrž.

Tončika Lalovac u emisiji Bujica svog je bivšeg supruga Borisa Lalovca optužila da ju je tukao. Priča je potkrijepljena i audio snimkom na kojoj se čuje, kako je rekla, njenog supruga kako joj prijeti i vrijeđa je, a prikazane su i fotografije modrica za koje ona tvrdi da joj je nanio Lalovac. Sve je prijavila i policiji (17. rujna 2016.), požalila se tadašnjem predsjedniku SDP-a Zoranu Milanoviću, kao i udruzi B.a.B.e., no nitko nije reagirao na njene vapaje, rekla je. Njena priča nije bila zanimljiva čak ni medijima, osim Maxportalu koji je prvi objavio tekst nasilju u obitelji Lalovac.

Sandru Petrž priča Tončike Lalovac osobito je pogodila obzirom da je i sama bila u braku sa zlostavljačem. I ne samo to, i u njenom slučaju “pravda” je, kaže, nekako stalno naginjala na stranu zlostavljača.

– Što reći obzirom da sam sve to prošla i sama, napisala knjigu, prozvala svog zlostavljača, a da unatoč tome nemam nikakvu podršku većine članova svoje obitelji, “prijatelja”, a pogotovo ne institucija i medija. Zlostavljane žene i djecu nitko ne štiti na pravi način, osim ako u tome ne vide neku svoju korist ili priliku za napredovanje. Svi se busaju u prsa kao veliki humanitarci i zaštitnici, a pozadina je sasvim drugačija – rekla je za Dalje.com Sandra Petrž dodavši kako se u slučaju Lalovac, kao i u njenom slučaju, išlo na ruku poznatoj osobi.

– Pogodovalo se tu Borisu Lalovcu, kao i velikoj većini svih ostalih eksponiranih ličnosti. Kao što većina zna, moj bivši suprug je isto tako bivša “zvijezda”, zlostavljač koji je samo jednom platio novčanu kaznu za moje modrice, a da prilikom uvida na policiji nisu imali čak ni fotoaparat kojim bi zabilježili boju moje kože i otekline nakon udaraca. Za sve ljude moraju postojati ista pravila. Zlostavljač je zlostavljač ma kako se on zvao i kome god pripadao. Ako je udario, neka bude kažnjen – kategorična je Sandra Petrž.

Peternel: Lalovca se pokušalo zaštititi

Igor Peternel smatra da je žalosno da smo u Hrvatskoj toliko podijeljeni na “lijeve” i “desne” da se čak i u ovakvim slučajevima moraju čitati i slušati mediji obje strane ne bi li se dobila potpuna slika.

– Čini se da se u startu Borisa Lalovca štitilo. Pa to je bila javna tajna u gradu, a taj je slučaj zaprimljen u policiji prije četiri mjeseca, onda naravno da je tu bilo određenog usporavanja, tako se barem čini. Sporno je i kako se udruga B.a.B.e. prema tome odnosila. Ne bih ulazio u detalje, ali činjenica je da se one nisu pretjerano zainteresirale za taj slučaj. Isto tako, činjenica je da mi imamo ovu snimku. Ako je ona autentična, po meni su tu onda radi o jednom groznom, klasičnom obrascu – “Nemoj da o tome razgovaramo jer ćeš samo izazvati svoje batine”. To je meni monstruozno. Što se medija tiče, ništa čudno. Na žalost, mi smo osuđeni u Hrvatskoj da moramo čitati jedne i druge jer svatko radi za svoje, a onda moramo sami u svojim mozgovima procesuirati informacije i nositi neki meritoran zaključak. Možda je to dobro za bildanje naših mozgova – rekao je za Dalje.com Igor Peternel.

Ankica Mamić: Lalovac bi se trebao povući iz politike

Ankica Mamić, pak, kaže kako bi se Boris Lalovac, ako se dokaže da je stvarno zlostavljao suprugu, zauvijek trebao povući iz političkog života. No, također, smatra kako se sve izrečeno i prikazano u emisiji Bujica treba i dokazati, a ako se dokaže da je bilo kako je i rečeno, onda bi, osim Lalovca, na neki način trebali odgovarati svi oni koji su za to znali, a nisu ništa poduzeli.

– Stvar je priličnio delikatna jer se radi o privatnoj sferi. Činjenica je da medij u kojem je to izašlo ima problema s kredibilitetom, ali ako je snimka autentična, što se može lako utvrditi, to je sigurno veliki problem, ne samo za gospodina Lalovca, nego i za njegovu stranku, i za sve koji su o tome imali saznanja, a na njih nisu reagirali. To pokazuje da se u Hrvatskoj ne mjere istim kriterijima različiti ljudi. Zamislite, recimo, da su u istoj situaciji ulovili Zlatka Hasanbegovića, šta bi se dogodilo?! Prije svega, treba utvrditi je li snimka vjerodostojna i je li se zlostavljanje stvarno dogodilo. Ako jest, treba utvrditi odgovornost i ulogu svih koje je gospođa Lalovac upozoravala na obiteljsko nasilje, treba utvrditi tko je za sve to znao, a prešutio. Za sam SDP to vjerojatno neće imati velike posljedice, no pitanje je kako će se situacija rasplesti i tko je sve znao za zlostavljanje, a šutio – pojašnjava za Dalje.com Ankica Mamić.

Podsjetimo još na kraju kako se o svemu oglasio i Boris Lalovac koji optužbe niječe i kaže da očekuje da se istina otkrije na sudu. SDP-ovci, pak, ističu kako osuđuju bilo koji oblik obiteljskog i nasilja nad ženama, no suzdržavaju se od daljnjih komentara.