Četvrta Siječanjska akcija održat će se od 13. do 31. siječnja u Teatru &TD. Riječ je o inicijativi Kulture promjene Studentskoga centra u Zagrebu koja ima za cilj potaknuti publiku na odlazak u kazalište uz simboličnu cijenu ulaznice. Teatar &TD kao mjesto susreta različitih umjetničkih estetika i senzibiliteta tijekom ove akcije upoznat će publiku s 17 afirmiranih i suvremenih autora/ica te redatelja/ica. Saša Božić, Oliver Frljić, Bobo Jelčić, Zdenko Jelčić, Miran Kurspahić, Ivan Leo Lemo, Olja Lozica, Silvia Marchig, Josip Maršić, Vesna Tominac Matačić, Ivan Penović, Franka Perković, Ivana Sajko, Iva Nerina Sibila u 20 će dana trajanja ove posebne ponude publici predstaviti 12 kazališnih uradaka, a njihove priče ispričat će preko 30 sjajnih glumaca i glumica.

Tijekom trajanja akcije posjetitelji će moći za samo 15 kuna po naslovu pogledati predstave iz sezone 2015./2016. te najnoviju predstavu Teatra &TD i RUPER-a To nismo mi, to je samo staklo autorsko-redateljskog tima Ivana Sajko, Franka Perković, Saša Božić i Ivan Penović, koja će premijernu izvedbu doživjeti 12. siječnja.

Ulaznice za predstavu mogu se kupiti na blagajni kazališta:

– od 27. prosinca do 9. siječnja 2017. od 18-20h

– od 9. siječnja od 11-13h te od 18-20h

– To nismo mi, to je samo staklo, Posljednji dani mira, Teror tolerancije, Ms Fox invited Ms Cat for Tea, Potop, Prvi put kad sam ti vidjela lice, Mrzim istinu!, Ja koja imam nevinije ruke, Ko rukom odneseno, Sluškinje, born to please i Veliki odlazak– naslovi su kazališnih predstava koje vas očekuju na akciji.