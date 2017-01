Novu dokumentarnu godinu u Dokukinu KIC (Preradovičeva 5) otvara film The Yes Men: Pobuna! (The Yes men are Revolting) Laure Nix,

Riječ je o filmu o gerilskim akcijama jedne od najzanimljivijih i najkontroverznijih aktivističkih kolektiva na svijetu.

Prva zagrebačka projekcija filma dogodit će se u srijedu, 18. siječnja u 19 sati u dvorani Zelene akcije (Frankopanska 1), nakon čega slijedi panel diskusija “Metode aktivizma – primjeri uspješnih javnih akcija u Hrvatskoj” u suradnji s Pravom na Grad i Zelenom akcijom.

Ulaz je besplatan,a film nastavlja igrati od četvrtka u Dokukinu KIC i drugim hrvatskim gradovima.