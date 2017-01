Iako se Zagreb uz svoje brojne parkove, drvorede i šume itekako može ponositi količinom i ljepotom zelenila, sječa ili orezivanje stabala često kod građana izazivaju šok, tugu ili ljutnju. Prije nekoliko dana, naime, posječeno je nekoliko stabala u Studentskom gradu u Dubravi što su tamošnji stanari objavili u Facebook grupi “I to je Zagreb” uz napomenu da se radilo o zdravim stablima te da je njihova sječa bila nepotrebna.

Mirjana Aleksić, koja je fotografije i objavila, između ostaloga je napisala kako su stablima trebale godine da narastu, dok su ih radnici Zrinjevca posjekli u samo sat vremena.

Stanare Sopota i Dugava, pak, šokirao je “novi look” stabala. Na fotografijama u galeriji možete vidjeti stabla u Erlichovoj ulici, te u Islandskoj, u sklopu građevinskog školskog centra, koja nisu sječena kao u Dubravi već su orezivana. Sada izgledaju sablasno, požalila nam se jedna stanarka Sopota.

Voditelj Zrinjevca Igor Toljan u razgovoru za portal Dalje.com tvrdi kako u sječi stabala u Dubravi te orezivanju spomenutih u Sopotu i Dugavama nema ništa sporno.

– Sječa stabala u Dubravi odnosno orezivanje onih u Sopotu i Dugavama dogovoreno je preko Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport u sklopu uređivanja školskih dvorišta osnovnih i srednjih škola. Zašto se stabla orezuju? Pa zato što je vrijeme orezivanja, to je redovan postupak. Da slučajno nekom djetetu grana padne na glavu, onda bi se svi pitali – zašto nismo orezivali?! Sada je osobito važno sve to napraviti i urediti obzirom da je posljednjih tjedana bilo i snijega i leda i jakog vjetra. Stabla u Dubravi bila su opasna, za sve postoji dokumentacija. Ne sječemo mi stabla zato što nemamo pametnijeg posla. Naša plaća je ista, rezali stabla ili sjedili u kancelariji – rekao je voditelj holdingove podružnice Zrinjevac Igor Toljan.

Stjepan Škrapec iz Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo za Dalje.com potvrdio je Toljanove riječi i detaljnije obrazložio brigu o zagrebačkom zelenilu koje je, kaže, ujedno i briga o ljudima.

– Zrinjevac stvarno ima plejadu stručnih ljudi koji znaju posao. S druge strane, Zagreb ima jako puno stabala koja su ili samonikla ili posađena, koja održavaju ili Zrinjevac ili Hrvatske šume. Ima jako puno stabala koja na oko djeluju savršeno zdrava, međutim, ona to nisu, a obzirom da se najčešće radi o mjestima kojima se ljudi kreću, takva stabla mogu postati opasnost. Opasnosti od pada većih grana pridonosi i jak vjetar koji je zadnjih dana puhao, kao i velike hladnoće. Tu postoji čitav niz procjena zašto se neke grane moraju rezati, kada i sl. Imamo slučajeve ne samo da se orezuju bolesna ili potencijalno bolesna stabla već i ona zdrava. To su ona koja su izrasla više od optimuma koji se smatra sigurnim za boravak u prirodi, ili ako je neka grana prevelika, i tu se može, po procjeni stručnjaka, donijeti odluka da se takva grana odreže. Isto je i sa stablima koja se uklanjaju. Tu je čitav niz “nijansi sive”, a građani to teško mogu vidjeti. Njima puno puta izgleda da se grane ili cijela stabla režu bez razloga, no razloga za to itekako ima – pojašnjava Stjepan Škrapec iz Ureda za poljoprivredu i šumarstvo.

Podsjetimo još na kraju i da je gradonačelnik Milan Bandić jako osjetljiv na gradsko drveće. Više puta je govorio kako je djelatnicima Zrinjevca naredio da za svako posječeno stablo u gradu moraju posaditi novo.