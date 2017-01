I dok su se jedni poveselili prvom ovogodišnjem snijegu, drugima je pao mrak na oči. No, nema razloga ni za nerviranje ni za veselje – jer obilnijeg snijega narednih dana sigurno neće biti, poručuju iz servisa Crometeo. Kako bilo, kada snijega i bude, zagrebačka Zimska služba spremna je za uhvatiti se u koštac s njime.

Svih 259 ekipa Zimske službe Zagrebačkih cesta, raspoređenih u 15 baza diljem Zagreba, u stanju je pripravnosti. Na Sljemenu, gdje se danas (u četvrtak) vozi muška slalomska utrka Svjetskog kupa u alpskom skijanju, raspoređeno je 5 ekipa. Mjere su poduzete i ranije, čim se živa na termometru počela spuštati – solju su posipane kritične lokacije, poput mostova, nadvožnjaka i brdskih dionica, kako ne bi došlo do stvaranja leda.

– Trenutno su sve ulice i ceste u gradu prohodne i posipane solju, no sukladno potrebama, povećavat će se broj ekipa na terenu te kontinuitet posipavanja. Napominjemo kako Zagrebačke ceste trenutno na skladištu imaju pohranjeno 18 tisuća tona soli i 2500 tona sipine, no prema potrebi, povlačit će se dodatne zalihe iz strateške pričuve. Molimo sve građane da poštuju zimske uvjete na cestama te ukoliko bude potrebe da se putem obrasca na web stranici Zagrebačkih cesta informiraju o kontaktima Baze koja je zadužena za njihovu ulicu. Također, sve informacije mogu se dobiti i putem Pozivnog centra Zagrebačkog holdinga na broj telefona 072 500 400 – poručuju iz Holdinga.

Potrebe za značajnijom borbom protiv snijega neće biti. Idućih će dana prevladavati izrazito hladno i vjetrovito vrijeme, no sa malo snijega.

– Ovo što smo danas imali, to su kratkotrajni snježni pljuskovi. Kao što ljeti imamo kratkotrajne pljuskove kiše, tako i zimi, kada je dovoljno hladno, možemo imati kratkotrajne pljuskove snijega. Oni brzo dođu, naglo krenu, ali naglo i prestanu i ne ostave puno snijega. Ne očekuje se ništa obilnije, ni u Zagrebu, ni u ostatku Hrvatske slijedećih dana, ali i dalje su mogući ovakvi kratki snježni naleti.

No, imat ćemo puno vjetra i puno minusa, to je slika vremena slijedećih dana. Sjeverac, sjeveroistočnjak, vrlo jak i hladan vjetar koji će dodatno spuštati temperaturu. Večeras tonemo u minus i iz njega ne izlazimo idućih pet dana. Temperatura će i noću i danju biti ispod nule, noći do -10, pa i više. Najviše dnevne vrijednosti između -8 i -3, ali kada se tome doda jačina vjetra, činit će nam se da je i hladnije. Svaki dan će biti nešto malo sunca, dosta oblaka i neki kraći nalet snijega, kao i danas. Ponedjeljak je naizgledniji “kandidat” da padne dva-tri centimetra snijega, ali ni to nije ništa značajnije – tvrdi Kristijan Božarov iz servisa Crometeo dodajući kako nam ni idući tjedan neće donijeti obilnije snježne padaline, no zato će donijeti popuštanje sibirske zime.

Građani dužni uklanjati snijeg ispred ulaza i s krovova

– Prema Odluci o komunalnom redu, za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgradu odgovorni su suvlasnici, a ispred uličnih lokala to trebaju učiniti vlasnici ili korisnici. Čišćenje snijega se organizira unutar zgrade, a predstavnik suvlasnika je dužan na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja te o tome obavijestiti i Komunalno redarstvo, koje je nadležno za kontrolu provođenja Odluke i naplatu kazni. Uz to, u slučaju ozlijede, oštećena osoba izravno od suvlasnika može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete.

Osim čišćenja oko zgrade, suvlasnici su zaduženi i za uklanjanje snijega i leda s krovova. Iako to najčešće nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u njihovo ime može učiniti i upravitelj angažiranjem izvoditelja koji za to imaju odgovarajuću opremu – poručuju iz Zagrebačkog holdinga.