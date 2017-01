D. J. (28) pritvoren je zbog silovanja i protupravnog oduzimanja slobode, a sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela., piše vecernji.hr.

Sumnjiči ga se da je višestruko silovao 25-godišnjakinju, koju je prethodno zatočenu držao tri dana. Djevojku je početkom prosinca upoznao preko Facebooka te je od nje tražio da mu pošalje svoje obnažene fotografije. Ona mu je poslala fotografiju sebe u grudnjaku, a zatim na njegov zahtjev još jednu slobodniju fotografiju. On joj je potom počeo prijetiti da će te fotografije poslati njezinu partneru. Zaprijetio joj je da će ubiti nju, njezinu djecu i partnera te partnerove roditelje ako ne dođe u Zagreb.

Preplašena njegovim prijetnjama, djevojka je pristala na to što traži, a D. J. je došao po nju taksijem na adresu na kojoj stanuje. Zatim su zajedno autobusom otišli u Zagreb, a tijekom cijelog puta on ju je pipkao po tijelu. Kada su došli u Zagreb, odveo ju je u jedan stan, gdje ju je zatočio. Oduzeo joj je mobitel, a uskoro ju je počeo tući, vući je za kosu te vikati na nju. Višestruko ju je silovao iako se ona opirala te ga je molila da to ne radi.

Horor je prestao 26. prosinca, kada su mu na vrata pokucali policajci koji su ga uhitili. Policija je na njegovu adresu došla jer je djevojčin otac prijavio njezin nestanak, a istražujući s kim je sve komunicirala prije no što je nestala, došli su do D.J. te su ga uhitili. On inače ima psihičkih problema jer, kako se neslužbeno doznaje, boluje od shizofrenije.