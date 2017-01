Zagrebački električni tramvaj konačno bi, od prvog dana veljače, trebao udovoljiti željama putnika koji se žale da im je pojedinačna vozna karta od 10 kuna preskupa, osobito kada se voze samo nekoliko stanica. Uvodi se, naime, polusatna karta koja će koštati 4 kune, za razliku od klasične koja košta 10 kuna i vrijedi sat i pol.

– Oni koji se kraće voze, do 30 minuta, neka plate 4 kune, a oni koji se voze do 90 minuta, neka plate 10 kuna. Ako iz medija budemo vidjeli da građani to prihvaćaju, mi ćemo od 1. veljače to uvesti. Ako ne prihvate, ostat će po starom, ali ja vjerujem da će prihvatiti jer to ide njima u prilog, osobito ljudima iz centra grada i onima koji dođu u Zagreb, a voze se stanicu, dvije ili tri – rekao je gradonačelnik Milan Bandić.

Glasnogovornik ZET-a Tomislav Jurić u razgovoru za portal Dalje.com potvrdio je najavu gradonačelnika Bandića te rekao kako su pripreme za uvođenje polusatne karte u tijeku.

– ZET se intenzivno priprema za uvođenje polusatne karte, što podrazumijeva prilagodbu sustava elektroničke naplate prijevoza, infrastrukture općenito te promjene u našoj prodajnoj mreži i svakodnevnoj praksi. Prema prvim reakcijama putnika, najavljena novost je i više nego dobro prihvaćena – rekao je Tomislav Jurić.

HNS-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Tomislav Stojak, iako odluku o novoj vrsti vozne karte pozdravlja, smatra kako bi ona trebala biti samo početak.

– Javni prijevoz u Zagrebu treba biti efikasniji i kvalitetniji, i što je još važnije, jeftiniji nego sada. Uvođenje polusatne karte za 4 kune je dobrodošla novost, ali ona ne rješava probleme i trenutne nelogičnosti u cijeni preskupih karata. Ona treba biti samo prijelaz prema onome što zapravo treba napraviti kako bi se Zagrepčanima pružila bolja usluga – uvođenje naplate po prijeđenim stanicama, uvođenje, recimo, vikend karte, karte za određeni broj dana u tjednu, mjesecu. Naravno, takva rješenja treba pratiti i drugačiji način promišljanja ZET-a općenito, pogotovo razvitak tehnologije. Zašto se karte danas ne mogu kupiti na svim stajalištima i okretištima, na automatima, preko interneta ili aplikacija?! Ne zaboravimo da je ZET probleme s jednom od svojih do sada najboljih novotarija – kupnje karte putem SMS poruke, riješio zabranom te usluge! Dakle, javni prijevoz u budućnosti u našem gradu mora biti kvalitetniji i jeftiniji, s primjenom novih tehnologija i aplikacija, a putnik treba platiti samo stvarni trošak koji je napravio, odnosno, koliko se vozio toliko treba i platiti. Sve ostalo je na tragu jeftinog “populizma” i zamagljivanja trenutnog stanja – rekao je za Dalje.com HNS-ovac Tomislav Stojak.

Sličnog je stava i SDP-ov skupštinski zastupnik Dominik Etlinger koji se pita kako to da Bandić dobre odluke uvijek donosi prije izbora.

– Većina vožnji autobusom ili tramvajem po Zagrebu traje kraće od pola sata pa je ta nova mogućnost pozitivna. Postavlja se pitanje zašto Bandić uvijek čuva dobre poteze za predizborno vrijeme, a tri i pol godine mandata donosi odluke protivne interesima građana. Nije fer držati 800 tisuća ljudi kao taoce svoje političke ambicije. Podsjetit ću da se zagrebački SDP više puta zalagao da se iskoristi tehnologija ugrađena u tramvaje te da se cijena karte formira prema tome koliko vožnja realno traje, ali tada za to nije bilo ni sluha ni volje. Očito se čekala zora lokalnih izbora. Očekujem uskoro sada već tradicionalno predizborno smanjenje cijena parkinga. Za ljude treba brinuti svaki dan, a ne samo zadnjih nekoliko mjeseci mandata – kategoričan je Etlinger.

Podsjetimo još i kako je ZET u nekoliko svojih vozila početkom godine uveo besplatan pristup internetu. Radi se o pilot-projektu koji bi uskoro trebao zaživjeti u punom obimu, odnosno da se na internet besplatno možemo spajati u svim ZET-ovim prometalima, bila ona na kotačima ili tračnicama.

– Projekt je, zapravo, proširenje bežične mreže Grada Zagreba. U sklopu pilot-projekta, u tri je tramvaja trenutno omogućeno besplatno korištenje interneta. Tramvaji svakodnevno mijenjaju linije, a obilježeni su posebnim naljepnicama u unutrašnjosti tramvaja i na vratima. Dojmovi naših putnika su i više nego pozitivni, a najposjećenije su društvene mreže i novinski portali. Nakon testne faze, očekuje se proširenje usluge na ostatak voznog parka – zaključuje glasnogovornik ZET-a Tomislav Jurić.