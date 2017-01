Vijećnik gradske četvrti Podsused- Vrapče Fabijan Bartolović najavio je povratak u redove političke stranke HSP AS.

‘Sukladno provođenju unutarstranačkih izbora na svim razinama, a na tragu priprema za predstojeće Opće lokalne izbore HSP AS intenzivno radi na jačanju svojih organizacija na terenu u svim gradskim četvrtima Grada Zagreba i pripadajućim prigradskim naseljima. Nakon svakodnevnih predstavljanja novopridošlih stranačkih pojačanja od Nuštra do Ogulina, od Pregrade i Krapinskih Toplica do Malog Bukovca i Koprivnice, preko Zadra do Skradina drago nam je da nam se vraćaju i naši bivši članovi čiji politički habitus je bio i ostao pravaško – starčevićanski i svakako im je mjesto u HSP AS. Vijećnik zagrebačke gradske četvrti Podsused – Vrapče, Fabijan Bartolović odazvao se našem pozivu i vratio se u redove HSP AS dana 24.01.2017. Dobrodošlicu u staro jato zaželjeli su mu dužnosnici iz Gradske organizacije HSP AS, predsjednik GV HSP AS Grada Zagreba i zastupnik u Skupštini Grada Zagreba Robert Balić dipl. ing., te glavni tajnik stranke Pero Ćorić’, stoji u priopćenju pristiglom iz HSP AS.

– U politici imate određene gabarite iz kojih se ne smije iskakati jer se u njih kasnije teško vratiti. HSP AS može s ponosom reći da se nikada nije ponašao na tragu dnevno – političkih kretanja, te s punim pravom očekujemo i pozivamo sve stranke, udruge i istaknute pojedince koji se prepoznaju u našem programu da nam se pridruže. Možda danas nismo na istom brodu, ali svakako imamo isti smjer – poručio je naposljetku Pero Ćorić.