Ovogodišnje 13. izdanje ZagrebDoxa održat će se od 26. veljače do 5. ožujka u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu, koji nakon temeljitog preuređenja otvara svoja vrata neposredno prije u veljači. Kao i dosad, ZagrebDox će u osam festivalskih dana gledateljima ponuditi pregled najzanimljivije recentne dokumentarne produkcije u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji, službenim i posebnim programima te nekoliko retrospektiva koje će pratiti gostovanja nekih od najznačajnih dokumentarista današnjice.

Zanimljivo je da su u međunarodnu konkurenciju 13. ZagrebDoxa uvrštena četiri naslova s aktualnog popisa prednominacija za Oscara u kategoriji dokumentarnog filma. Najzvučniji među njima je dokutriler Zero Days, najnoviji film slavnog oskarovca i jednog od naproduktivnijih dokumentarista današnjice, Alexa Gibneyja. Istražujući okolnosti nastanka i širenja Stuxneta, zloćudnog softvera koji su u tajnosti stvorili Amerikanci i Izralelci kako bi sabotirali rad iranskog nuklearnog programa, autori se u širem smislu bave novim oblikom ratovanja u svijetu, tzv. sajberratovima.

Hooligan Sparrow, dokumentarac debitantice Nanfu Wang, snimljen je u stilu gerilskog videa. U središtu filma su kineski aktivisti za prava žena predvođeni bivšom prostitutkom Ye Haiyan (Hooligan Sparrow). Potaknuti slučajem silovanja šest osnovnoškolki za koje je odgovoran ravnatelj škole, pokušavaju promijeniti zakone koji pogoduju silovateljima. Aktivisti i redateljica zbog svog rada postaju meta tajne policije, zbog čega je veći dio filma snimljen skrivenim kamerama.

Na oskarovskom popisu je i Life, Animated, dirljiv dokumentarac o autizmu u režiji američkog oskarovca Roberta Rossa Williamsa (Music by Prudence), koji je za film osvojio nagradu za režiju na Sundanceu. Owenu Suskindu dijagnosticiran je autizam u trećoj godini života, a njegovi su roditelji preko noći morali otkriti kako komunicirati s dječakom koji se u potpunosti isključio iz svijeta. Ubrzo otkrivaju da im u tome mogu pomoći Mala sirena, Kralj lavova i mnogi drugi likovi iz Disneyjevih animiranih filmova.

Cameraperson je filmski kolaž sastavljen od dosad neviđenih snimaka poznate američke snimateljice i redateljice Kirsten Johnson (Citizenfour, Nevidljivi rat, Fahrenheit 9/11). Film obuhvaća građu nastalu tijekom četvrt stoljeća njezine snimateljske karijere, od snimaka iz poslijeratne Bosne i Hercegovine, dnevnih rutina nigerijske babice, intimnih obiteljskih trenutaka kod kuće i šetnji s filozofom Jacquesom Derridaom. Johnson u filmu propituje svoj rad, odnose s ljudima koji su se našli ispred kamere, uključujući i etičku te emocionalnu dimenziju snimateljskog posla.

ZagrebDox i ove godine u raznim festivalskim programima predstavlja više od dvadeset novih dokumentaraca hrvatskih autora, među ostalim Biljane Čakić, Gorana Devića, Đure Gavrana, Rajka Grlića, Silvestra Kolbasa, Kristijana Milića, Silvija Mirošničenka, Borisa Poljaka, Irene Škorić i Roberta Zubera.

Publici uvijek zanimljivi službeni programi ponovno uključuju Biografski dox, Glazbeni globus, Happy Dox, Kontroverzni dox, Majstore doxa, Stanje stvari i Teen Dox, a ove godine ponovno predstavljamo ADU dox, program filmova nastalih na Akademiji dramske umjetnosti. Posebna zanimljvost je program Majke i kćeri, sastavljen od filmova koji tematiziraju složen i uvijek intrigantan odnos dviju generacija žena u istoj obitelji. U njemu se prikazuje novi film Sanje Šamanović Nasljeđe, novi film poljskog redatelja Pawela Lozinskog You Have No Idea How Much I Love You te dokumentarci Amazona Clare Weiskopf i Three Conversations of Life Julie Staniszewske.

TRAILERI

Zero Days: https://www.youtube.com/watch?v=C8lj45IL5J4

Hooligan Sparrow: https://vimeo.com/167259439

Life, Animated: https://www.youtube.com/watch?v=8DLLFuiyWRY

Cameraperson: https://vimeo.com/179496166