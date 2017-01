Na Facebooku se nedavno pojavila grupa ‘Pronađi zebru’ na kojoj Zagrepčani objavljuju zapuštene, i prilično opasne pješačke prijelaze. Grupu je pokrenuo Robin Zlatić, 44-godišnji informatičar iz Zagreba, jer ‘želi nekako utjecati na katastrofalno stanje na zagrebačkim cestama’.

– Počeo sam to intenzivno primjećivati 2014. godine. Jednom prilikom sam hodao po trotoaru, a pored mene je prošao auto. Dvadeset do trideset metara ispred mene odjednom izletava žena s kolicima s pločnika ravno na cestu. I to je izgledalo poprilično zastrašujuće. Dobro, auto je stao, žena je prošla, ali od nigdje se nije vidjelo da je na tom mjestu zebra. Tek kada sam prišao tom mjestu na jedno dva metra, shvatio sam da je to jako loše označen pješački prijelaz. Ako ja to nisam vidio kao pješak, onda je nekome u autu još teže za primijetiti da je tu zapravo zebra – kazao je Zlatić za Telegram.

Otada hoda po gradu, snima zebre koje postaju ili već jesu nevidljive i objavljuje ih u nadi da će se nešto promijeniti. Onaj incident iz 2014. prijavio je nadležnima.

– Bio je kraj 2014. kad sam stanje one zebre prijavio u područnom uredu Susedgrad. Službenik je morao ići na Google maps kako bi utvrdio točnu lokaciju te zapuštene zebre, iako je ona bila udaljena samo 200 metara od njegova ureda. Ta nesretna zebra je obnovljena tek na proljeće prošle godine. Mogu primijetiti da su baš ažurni – zaključuje Zlatić koji će nastaviti objavljivati fotografije zebri, a na isto poziva i druge građane.