Iz zagrebačkog ZET-a izvijestili su da se na području cijeloga grada vozi sporije, ponegdje i u kolonama, te da zbog toga povremeno bilježe odstupanja od predviđenog reda vožnje javnih autobusa i tramvaja.

Zbog čišćenja snijega i stvaranja sigurnijih uvjeta na kolniku privremeno su:

obustavljene autobusne linije :

280 Dubec-Sesvete-Šimunčevec

283 Sesvete – Badelov brijeg

204 Kvaternikov trg – Horvatovac – Voćarska – Kvaternikov trg

131 Črnomerec – Bizek

150 Garaža Tuškanac – Gornji grad – Trg bana Josipa Jelačića, a

skraćeno voze linije :

262 Dubec – Kašina – Planina Donja, do starog okretišta Kučilovina

274 Dubec – Laktec, do vatrogasnog doma u Cerju

137 Črnomerec – Perjavica, do ulice Padine

303 Velika Gorica – Kozjača, do Šiljakovine

209 Dubrava – Čučerje, do starog okretišta u Čučerju

213 Dubrava – Jalševec, do Furdina

311 Glavni kolodvor – Cerovski vrh, do Dubranca