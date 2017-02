Družili smo se jutros sa Seadetom Osmani, prevoditeljicom i pjesnikinjom, no prije svega velikom zaljubljenicom u orijentalni ples. Iako se trudila, teško je orijentalni ples predstaviti riječima, to treba vidjeti, doživjeti, a najlakši put za to je dolaskom 17. ovog mjeseca u Narodno sveučilište Dubrava od 19:30 sati i doživjeti “1001 noć – Sheherezadine priče”.

Dobro jutro! Predstavite nam se kratko…

Jedna sasvim jednostavna osoba, koja se bavi prevoditeljstvom i pisanjem pjesama, uživa u suncu i moru kad za to ima priliku i cijeli život pokušava približiti kulture i tradicije Orijenta i zapada.

Bavite se, između ostaloga, orijentalnim plesom?

U orijentalni ples zaljubljena sam cijeli život. Prve naučene orijentalne plesne korake zaplesala sam prije 12 godina, a danas uživam u prenošenju plesnog znanja i osmišljavanju koncepata plesnih nastupa za plesnu skupinu Sheherezade. Voditeljica sam ideje Sheherezade, koja je kombinacija redovitih treninga s entuzijazmom djevojaka i njihovom upornošću u savladavanju plesne vještine, učenju slušanja orijentalne glazbe i učenju o orijentalnoj kulturi. Rad temeljimo na autorskim koreografijama članica plesne skupine Sheherezade i svjetski priznatih učitelja orijentalnog plesa, čije radionice pohađamo po svijetu. Radi se isključivo o amaterskom radu, koji je počeo kao hobi, a održao se voljom i upornošću djevojaka i tako se kvalitetom doveo do profesionalnosti, koja je kroz godine nagrađivana raznim nagradama.

Dakle, vaš rad i trud su zapaženi, pa i nagrađeni?

S međunarodnih festivala i plesnih natjecanja Sheherezade se već godinama vraćaju s nagradama, kako u grupnoj, tako i u solo kategoriji. Primjerice, kao grupa nekoliko godina za redom osvajaju medalje na međunarodnom festivalu orijentalnog plesa u Parizu, te u Begradu, a članicama plesne skupine u solo kategoriji sreću su donijeli Beograd, Menorca – Španjolska i Cancun – Meksiko, gdje su osvojile nagrade na međunarodnim festivalima.

Kakav je interes za taj ples u Hrvatskoj i je li ga teško naučiti?

Svaki novitet u javnosti potiče zanimanje, tako je bilo i s orijentalni plesom u njegovim počecima, no sada je zanimanje za ovaj ples skromno. Oni, pak, koje ova plesna umjetnost privuče, šire svoje zanimanje na upoznavanje kulture, pronalaženje sličnosti s našom kulturom i pozitivno isticanje različitosti. Orijentalni ples može naučiti svaka žena, nema dobnih granica ni fizičkih predispozicija. Najvažniji su volja i strpljenje, plesno predznanje nije potrebno. Dobra plesna instruktorica svojim će polaznicama dati osnove na kojima će polaznice kasnije graditi svoju originalnost u plesnom izražavanju. Za polaznice je važno da ne odustaju od pronalaženja sebe kroz učenje plesnih pokreta.

Sheherezade, foto: M. Kopecki i K. Hocenski Sheherezade Sheherezade Sheherezade, foto: Zdenko Grgić

Organizirate uskoro i jedan lijepi event, o čemu se radi?

Sheherezade će zaplesati svoju orijentalno-plesno-poetsku priču “1001 noć – Sheherezadine priče” u mjesecu ljubavi. Želja nam je ispreplesti dvije umjetnosti, ples i poeziju, dvije kulture, Orijent i zapad, sve to uz čaroliju scenografije i otvorena vrata velike dvorane Narodnog Sveučilišta Dubrava, te uz velikodušnost pjesnika koji su stvarali stihove, koje ćemo ispreplitati kroz 1001 noć. Sheherezade će nastupiti u originalnim kostimima naše kostimografkinje Oriental Art by Goca, Goce Parojčić iz Beograda. Sve će se to dogoditi 17. veljače u 19.30 sati na adresi Cerska 1, Dubrava, Zagreb. Ulaz na predstavu je slobodan!

Koga sve možemo očekivati, čujem da će biti prava poslastica za ljubitelje glazbe, plesa, poezije?!

Uz plesnu skupinu Sheherezade, zaplesat će i plesni gosti, koji nam dolaze iz svijeta suvremenog plesa, irskog stepa, te standardnih i latinoameričkih plesova. Tako će nam na sceni svoj plesni izričaj približiti plesni studio Virus iz Bihaća, BiH, plesni studio Celtic Fantasy iz Zagreba, plesna škola Alegria iz Zagreba, te plesni par Robi i Bianca. S plesnom umjetnošću ispreplest ćemo i stihove zapadnih i orijentalnih pjesnika. Posebnu zahvalu dugujemo pjesnicima Željku Krznariću i Ani Kovačević, koji su nam ustupili neke svoje stihove.

I za kraj pitanje – koji su daljnji planovi?

Sheherezade nastavljaju s entuzijazmom raditi na plesu i na sebi, raduju se svakom novom pozivu za predstavljanje svog rada. Nadamo se i dalje, kao i do sada, biti redovite gošće festivala i događanja u Hrvatskoj i inozemstvu.