Prva premijera Male scene u 2017. godini praizvedba je predstave „Muka malog vuka“ za

djecu od 3 do 10 godina u režiji nagrađivane redateljice Morane Dolenc, a održat će se

u četvrtak 2. ožujka u 18 sati, u Maloj sceni na Medveščaku 2.

Nastala je prema istoimenoj slikovnici za djecu i odrasle Renata Baretića u suradnji s

dizajnerom i ilustratorom Davorom Šunkom.

Renato Baretić napisao je više od tisuću autorskih tekstova, a njegov je roman „Osmi

povjerenik“ najnagrađivanija knjiga hrvatske proze ikada. Premda hrvatskoj javnosti poznat

kao pisac za odrasle, u Maloj sceni prvi će se put pojaviti kao autor za djecu.

Davor Šunk, suautor slikovnice, poznati je hrvatski dizajner, također dobitnik mnogih

nagrada.

Najnoviji naslov Male scene priča je koja kroz likove iz tradicionalnih bajki ukazuje na

različitosti na koje svatko ima pravo. Scenografski i kostimografski smještena u šezdesete

godine prošloga stoljeća, predstava govori o tome kako nitko ne bi trebao odgovarati za

postupke svojih predaka niti zbog njih trpjeti uvrede. Vučka, koji je glavno lice naše

produkcije, na putu do djeda dočekuju brojni ljuti stanovnici šume, no on ih zamoli da mu

udjele povjerenje te obećaje ida nikada neće postati zvijer o kojoj će se pisati i pričati jezive

priče.

Hoće li Vučko održati obećanje?

Ispunjena avanturama te popraćena razigranim glazbenim brojevima i sjajnim glasovnim

mogućnostima glumaca, ova će predstava zasigurno mnoge ohrabriti da «budu svoji» te da

put prema odrastanju grade promišljeno i na čvrstim temeljima.

Renato Baretić o svojoj prvoj suradnji s Malom scenom kaže:

«Muka malog vuka» izvorno je nastala kao tekst za slikovnicu po narudžbi, a narudžba je

glasila «Trebam priču koja je zabavna i edukativna za klince, a da roditeljima ne bude

nimalno naporno ni kad je moraju čitati po sedamnaesti put». Ne sjećam se da sam ikad u

životu dobio težu domaću zadaću! Po svim reakcijama koje su otad doprle do mene,

slikovnica polučuje upravo takav efekt, a po informacijama i dojmova koji do mene stižu s

priprema predstave – uvjeren sam da ni djeci neće biti nimalo naporno kad ih roditelji krenu

nagovarati da prođu s njima pogledati «Muku malog vuka» po treći ili četvrti put.

Morana Dolenc dobitnica je mnogih nagrada, a poznata je i kao jedna od najvećih

stručnjakinja za lutkarstvo na našim prostorima. Završila je Ecole Nationale Superieure des

Arts de la Marionnette 2005. godine u Charleville u Mezieresu u Francuskoj, a diplomirala je

teatrologiju na Sorbonni 2008. godine. Morani Dolenc ova je predstava prva suradnja s

Malom scenom, a o novoj produkciji nam je rekla:

„U kući pod smrekom, gdje ne stiže hajka / Živjeli Vučko i njegova majka…“

Na prvi pogled sve izgleda kao jedna sasvim obična bajka u kojoj naš Vučko kreće kroz mrklu

šumu da bi svome djedu Vučini odnio kolač od meda. Ipak, Vučko nije sasvim običan vuk.

Brine ga i straši što ga sve putem čeka. Majka ga bodri i hrabri jer ipak je on taj strašni vuk

kojeg se u šumi svi boje.

A Vučko… On sanja drugi san… Želi biti svoj, želi biti odgovoran za svoje postupke, želi živjeti

vlastiti život bez tereta prošlosti… On ne želi biti opasan, krvoločan, zao vuk kao svi njegovi

predci iz raznih drugih bajki.

U našoj predstavi Vučkova mala obitelj zna da se najbolje uči kroz igru. Upravo zato smo i mi

stavili dječju igru u središte predstave. Zahvaljujući lutkarskom promišljanju i kazalištu

predmeta uskočili smo u ovu zanimljivu priču s puno veselja i pozitivnih misli.

U predstavi igraju glumci, samostalni umjetnici, Goran Guksić, Lucija Barišić i Šiško Horvat

Majcan, koji su odabrani na audiciji tijekom jeseni 2016.

Autorski tim produkcije čine i dramaturg Bruno Margetić, skladatelj Vlatko Panić,

scenografkinja Vesna Režić, kostimografkinja Dubravka Skvrce, oblikovatelj svjetla Domagoj

Klasić, producentice Tena Bosek i Mia Tomić, pomoćnica producentica Jelena Vignjević, a

mentorica produkcije je Vitomira Lončar.

Predstava će na programu Male scene i Zmajevog gnijezda biti od subote, 4. ožujka 2017. u

17 sati, a sufinancirana je sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH.