Šest dokumentarnih filmova u službenom programu Biografski Dox omogućuje publici nesvakidašnji uvid u osobnosti raznih javnih osoba suvremenog doba. Izdvajamo Brunhildu Pomsel, najbližu suradnicu zloglasnog Josepha Goebbelsa, koja je preminula prije nekoliko dana u 106. godini života.

A German Life

Pomsel je protagonistica filma Njemački život (A German Life), a radila je kao tajnica i stenografkinja nacističkog ministra propagande Josepha Goebbelsa. Film je djelo četvorice autora: Christiana Kronesa, Olafa Müllera, Rolanda Schrotthofera, Floriana Weigensamera. U 105. godini života Pomsel je u filmu dala svoj prvi i posljednji detaljni intervju. Uz jasan izostanak kajanja, priznaje da je radila u samom središtu nacističke propagandne mašinerije odrađujući zadatke poput umanjivanja statističkih podataka o poginulim vojnicima i preuveličavajući informacije o broju Njemica koje su silovali pripadnici Crvene armije, a svoje radno mjesto opisuje kao “bilo koji drugi posao”.

Marina Abramović i Brazil

Španjolski redatelj Marco Del Fiol, koji se posljednjih deset godina posvetio snimanju suvremenih svjetskih umjetnika, donosi još jednu duhovnu avanturu umjetnice Marine Abramović. U filmu Međuprostor – Marina Abramović i Brazil (The Space in Between – Marina Abramovic and Brazil) slavna izvedbena umjetnica odlazi u Brazil u potragu za duhovnim iscjeljenjem. Njezino putovanje sastoji se od susreta s iscjeliteljima i mudracima u brazilskoj unutrašnjosti, gdje otkriva granice između umjetnosti i duhovnosti. Film uključuje iscjeliteljske tretmane, duhovne rituale, šamanske procese. Kombinirajući duhovni triler i film ceste, ovaj dokumentarac donosi dosad nezabilježen pristup intimnom kreativnom procesu jedne od najvažnijih umjetnica našeg doba.

Steam on the River

Prolaznost slave tema je dokumentarca Para povrh rijeke (Steam on the River) autora Filipa Remunde i Roberta Kichhoffa, čemu svjedoče apsurdne, duhovite, ali i dijelom tragične životne priče triju iznimno nadarenih vremešnih džezista, redom osebujnih ličnosti. Trubač Laco Deczi, saksofonist Lubomir Tamaškovič i kontrabasist Ján Jankeje napustili su bivšu Čehoslovačku na vrhuncu slave i preselili se na zapad, u New York, Pariz i Stuttgart. Baš poput pare koja se iznad rijeke tiho javlja i potom nestaje, tako ovaj film pokazuje da je slava umjetnika prolazna i privremena. Češkog dokumentarista Filipa Remundu pamtimo po filmovima Češki san i Obnaženi narod prikazanih na ZagrebDoxu.

Reinvention of Normal

Britanski autor Liam Saint-Pierre u filmu Izmišljanje normalnog (Reinvention of Normal) donosi portret Dominica Wilcoxa, umjetnika, izumitelja i dizajnera koji u strastvenoj potrazi za novim idejama pretvara obično i svakidašnje u iznenađujuće, začudno i provokativno. Wilcox izrazito uspješno uspijeva preoblikovati normalno u jedinstveno. Film Izmišljanje normalnog osvojio je nagrade za najbolji dokumentarac na festivalima kratkometražnog filma u New Yorku i Berlinu.

Keep Quiet

Ne reci nikome (Keep Quiet) složen je portret reformiranog neonacista u režiji Sama Blaira i Josepha Martina. Csanad Szegedi, član ekstremističke konzervativne stranke Jobbik u Mađarskoj, kao i osnivač Mađarske garde (paravojnog krila spomenute stranke), na vrhuncu političke karijere otkriva tajnu koju je njegova obitelj čuvala desetljećima: roditelji njegove majke bili su Židovi. Nakon početnog šoka Szegedi kreće na osobno putovanje od uvjerenog antisemita do ortodoksnog Židova. Povremeno zabrinjavajući, ali i inspirativan, film Ne reci nikome preispituje teška pitanja poput identiteta, transformacije i vjere.

Ada for Mayor

Film Gradonačelnica (Ada for Mayor) autora Paua Fausa prati Adu Colau tijekom jedne godine, od početka njezine kandidature do dana kada je odabrana za gradonačelnicu Barcelone. Film omogućuje gledateljima da iz prve ruke svjedoče sumnjama i kontradikcijama s kojim se suočava te mudrošću koju je stekla tijekom godine dana preobrazbe od aktivistice u gradonačelnicu. Ciljajući prema transparentnosti, film portretira novo poimanje politike koja je radikalno promjenila političku sliku te zemlje.